¿Quién es Alexander Aguero, el padre de la hija de "Campanita"?

La pareja se conoció a principios del 2025, y hoy celebran la llegada de su primera hija.

  • 15 de noviembre de 2025 a las 12:56 -
  • Redacción web
Alexander Agüero es el padre de la primera hija de Ónice Flores "Campanita" y su pareja desde inicios de este 2025. Aunque mantiene un perfil bajo, su relación con la presentadora y el nacimiento de su bebé lo han colocado en el foco de la atención mediática hondureña.

 FOTO: Instagram/onicefloreshn
La noticia de su embarazo y posterior nacimiento de su hija fue compartida con gran emoción en redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la farándula nacional.

 FOTO: Redes sociales
Agüero es un joven muy fitness; en sus historias de Instagram ha mostrado su progreso y los resultados de sus entrenamientos

 FOTO: Redes sociales
Su cuenta de TikTok (@alexanderagueroo) acumula más de 65 mil seguidores, mientras que en Instagram, donde tiene poca actividad, supera los 10 mil.

 FOTO: Redes sociales
Alexander se forma como nutricionista en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

FOTO: Redes sociales
A diferencia de Campanita, que es ampliamente conocida en televisión y redes sociales, Alexander mantiene un perfil más reservado.

 FOTO: Redes sociales
Pero sí ha aparecido en publicaciones y videos junto a "Campanita", mostrando apoyo y complicidad en esta etapa de su vida.

 FOTO: Redes sociales
Sus seguidores celebraron la llegada de la niña como un momento de felicidad para él y la presentadora, quien ha construido una sólida comunidad digital gracias a su carisma y cercanía.

 FOTO: Redes sociales
