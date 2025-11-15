¿Quién es Alexander Aguero, el padre de la hija de "Campanita"?

Alexander Agüero es el padre de la primera hija de Ónice Flores "Campanita" y su pareja desde inicios de este 2025. Aunque mantiene un perfil bajo, su relación con la presentadora y el nacimiento de su bebé lo han colocado en el foco de la atención mediática hondureña.
La noticia de su embarazo y posterior nacimiento de su hija fue compartida con gran emoción en redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la farándula nacional.
Agüero es un joven muy fitness; en sus historias de Instagram ha mostrado su progreso y los resultados de sus entrenamientos
Su cuenta de TikTok (@alexanderagueroo) acumula más de 65 mil seguidores, mientras que en Instagram, donde tiene poca actividad, supera los 10 mil.
Alexander se forma como nutricionista en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
A diferencia de Campanita, que es ampliamente conocida en televisión y redes sociales, Alexander mantiene un perfil más reservado.
Pero sí ha aparecido en publicaciones y videos junto a "Campanita", mostrando apoyo y complicidad en esta etapa de su vida.
Sus seguidores celebraron la llegada de la niña como un momento de felicidad para él y la presentadora, quien ha construido una sólida comunidad digital gracias a su carisma y cercanía.