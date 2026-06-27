Pixar revive "Buscando a Nemo" con un nuevo corto

Los seguidores de "Buscando a Nemo" recibieron una noticia que despertó la nostalgia. Pixar Animation Studios confirmó oficialmente el desarrollo de "Loving Dory", un nuevo cortometraje que devolverá a la pantalla a uno de los personajes más queridos de la animación.
El anuncio fue realizado durante el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, donde el estudio presentó los primeros detalles de la producción y mostró material exclusivo de la historia, generando gran expectativa entre los asistentes.
Además del regreso del personaje, Pixar confirmó que la actriz Ellen DeGeneres volverá a prestar su voz a Dory, retomando el papel que la convirtió en una de las figuras más entrañables del universo submarino creado por el estudio.
La nueva historia seguirá a Dory mientras acompaña a Nemo hasta la escuela. Sin embargo, el viaje de regreso tomará un rumbo inesperado cuando quede atrapada en una anémona y crea haber encontrado una nueva amiga.
Lo que parece ser una medusa resulta ser, en realidad, una bolsa de plástico con un envase vacío de bloqueador solar en su interior, objeto que cayó accidentalmente desde una embarcación. A partir de ese curioso encuentro comenzará una amistad poco convencional que marcará el desarrollo del cortometraje.
Las imágenes mostradas durante el festival revelaron una propuesta visual muy cuidada, con efectos de iluminación, partículas en el agua y una atmósfera soñadora que recuerda el estilo artístico visto en "WALL·E" y, más recientemente, en "Toy Story 4".
Aunque Pixar no anunció una fecha oficial de estreno, diversas versiones apuntan a que el cortometraje podría proyectarse antes de "Gatto", la nueva película del estudio prevista para marzo de 2027. Hasta el momento, la compañía únicamente indicó que llegará a las salas de cine "en algún momento en el futuro".
La producción estará encabezada por Mary Alice Drumm, mientras que la dirección correrá por cuenta de Lou Hamou-Lhadj, quienes buscarán ampliar el universo de "Buscando a Nemo" a través de un formato que Pixar ha utilizado con menor frecuencia durante los últimos años.
Estrenada en 2003, "Buscando a Nemo" se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial. La película recaudó más de 940 millones de dólares en taquilla, fue galardonada con el Premio Óscar a Mejor Película Animada y marcó un antes y un después en la historia de la animación digital.
El éxito de la franquicia continuó en 2016 con "Buscando a Dory", cinta que centró la historia en la búsqueda de la familia de la simpática pez cirujano. La secuela también conquistó al público, superó los mil millones de dólares en recaudación mundial y reafirmó el enorme cariño que millones de espectadores sienten por estos personajes.