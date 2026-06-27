Pixar revive "Buscando a Nemo" con un nuevo corto

El éxito de la franquicia continuó en 2016 con "Buscando a Dory", cinta que centró la historia en la búsqueda de la familia de la simpática pez cirujano. La secuela también conquistó al público, superó los mil millones de dólares en recaudación mundial y reafirmó el enorme cariño que millones de espectadores sienten por estos personajes.