Chicas Roland brillan en la Feria Juniana 2026 del Campo Agas

La música, el baile y el talento femenino fueron protagonistas durante la presentación de las Chicas Roland, agrupación originaria de La Ceiba que conquistó al público con un espectáculo cargado de energía en la Tarima Colonial del Campo Agas, como parte de la Feria Juniana 2026.
Desde el inicio de su participación, el grupo captó la atención de cientos de asistentes que poco a poco se acercaron al escenario para disfrutar de una propuesta musical variada y en directo.
La agrupación demostró por qué se ha consolidado como una de las más reconocidas del litoral atlántico hondureño, gracias a su versatilidad para interpretar diferentes géneros y mantener una constante conexión con el público.
Las talentosas artistas ofrecieron un recorrido musical que incluyó punta, bachata, merengue, cumbia, reguetón y regional mexicano, logrando que personas de todas las edades encontraran canciones para disfrutar.
Cada interpretación fue recibida con aplausos y entusiasmo por parte de los asistentes, quienes acompañaron con palmas, bailes y coros varias de las piezas musicales.
El repertorio también incluyó algunos de los temas originales que han dado identidad a la agrupación y que fueron coreados por los presentes.
Canciones como "Pai", "El Tapicero", "Mueve el Cucuta" y "El Sonidito" se convirtieron en algunos de los momentos más animados de la jornada, haciendo que el ambiente alcanzara uno de sus puntos más altos.
Además de sus composiciones, las artistas sorprendieron al público con una amplia selección de éxitos populares que forman parte del gusto musical de varias generaciones.
Entre los covers que interpretaron destacaron "Soltero feliz", "Te he prometido", "Te puedes marchar", "Aunque ayer te conocí" y "Me tengo que ir", además de muchas otras canciones que mantuvieron la fiesta durante toda la presentación.
La variedad del repertorio permitió que cada bloque del espectáculo ofreciera una experiencia diferente, alternando ritmos tropicales con música romántica y temas de gran popularidad.
Los músicos que acompañan a las Chicas Roland demuestran en cada presentación su calidad musical, brindando una ejecución limpia y que cautiva al oído del exigente público hondureño.
La actuación se desarrolló durante varias horas, con algunos recesos programados que sirvieron para preparar nuevas intervenciones sin disminuir el entusiasmo del público.
Cada regreso al escenario era recibido con aplausos, demostrando que la expectativa por continuar disfrutando del espectáculo permanecía intacta entre los asistentes.
Uno de los momentos más especiales llegó cuando comenzaron a sonar los ritmos de punta, género que despertó inmediatamente el entusiasmo de los visitantes.
Durante esta edición de la Feria Juniana, Diario LA PRENSA participa como media partner oficial del Campo Agas, dando cobertura a las principales actividades culturales, artísticas y ganaderas que forman parte de la tradicional celebración sampedrana.
Varias mujeres del público decidieron subir al escenario para bailar junto a las integrantes del grupo, protagonizando una escena que fue ampliamente celebrada por quienes observaban desde los alrededores.
Los aplausos y las muestras de apoyo no se hicieron esperar mientras las asistentes demostraban que las tradiciones musicales garífunas continúan muy presentes entre los hondureños.
Ese instante reflejó el espíritu alegre y participativo que caracteriza a la Feria Juniana, donde artistas y público comparten el mismo escenario a través de la música.
Las Chicas Roland también destacaron por su presencia escénica, mostrando seguridad, carisma y una gran interacción con quienes asistieron al concierto.
Cada una de las integrantes transmitió entusiasmo durante las interpretaciones, invitando constantemente a los presentes a cantar, bailar y disfrutar del espectáculo.
La respuesta fue inmediata, con familias completas, grupos de amigos y visitantes que permanecieron frente al escenario durante gran parte de la presentación.
El ambiente festivo convirtió la Tarima Colonial en uno de los principales puntos de encuentro de la jornada dentro del Campo Agas.
Otro punto a destacar fueron las armonías vocales de las Roland, quienes se acompañan entre sí en cada interpretación, creando un trabajo en equipo digno de una banda insignie en el país.
La presentación también puso en evidencia el talento artístico que existe en la costa norte de Honduras y la capacidad de sus agrupaciones para conectar con audiencias de diferentes edades.
La Ceiba volvió a estar representada con orgullo a través de un conjunto que continúa llevando su música a distintos escenarios del país.
La programación musical continúa reuniendo a artistas nacionales e internacionales, ofreciendo propuestas para todos los gustos y fortaleciendo el atractivo de la feria.
La actuación de la agrupación ceibeña dejó sonrisas, aplausos y decenas de fotografías que inmortalizaron una noche llena de alegría y tradición.