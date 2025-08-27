‘Ojitos Mentirosos’: La historia detrás del trend viral de TikTok

Cada día se crean nuevas tendencias virales en TikTok, y ahora en la red social está llamado la atención a canción ‘Ojitos Mentirosos’, que ha generado cientos de videos en los últimos días.
Aquí te explicamos de qué trata este nuevo trend que está dando, de qué hablar, y que gira en torno a la canción que fue todo un éxito en la década de los años 90.
Ha llamado la atención que decenas de jóvenes han publicado videos musicalizados, mostrando algunas escenas de la vida cotidiana, dignificando al barrio y también haciendo alusión a la precariedad que algunas veces pueda haber.
Además, inspirándose en la cinta ‘Chicuarotes’, estrenada en 2019 y dirigida por Gael García Bernal, en la que se muestra parte de la precariedad que hay en México.
Los protagonistas de los videos muestran un maquillaje de payaso, similar al que se muestra en la ópera prima del actor mexicano. Esto al ritmo del fragmento de la canción que dice: “Ojitos mentirosos no me miren, tu mirada tierna me enloquece”.
La canción es originalmente de la agrupación ‘Tropicalisimo Apache’, fue lanzada en 1993 como parte del disco ‘Éxitos Quemante Vol.IV’, y que en ella época fue empleada para ambientar las fiestas.
En 1973, el grupo de chicha peruana Los Ecos sacó a la luz la canción Ojitos mentirosos, compuesta por el autor y fundador del grupo, Coré Cuestas Chacón, también famoso por crear Amor prohibido, una de las melodías célebres de Selena Quintanilla.