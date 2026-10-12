Natalia Lafourcade se despide de los escenarios para enfocarse en la maternidad

Ahora, el cierre tiene un significado todavía más personal. Después de convertirse en madre, Lafourcade retomó los escenarios durante 2026 y ha hablado abiertamente sobre cómo la maternidad transformó su manera de mirar la vida, la música y sus prioridades. Antes de su presentación en Puerto Rico, la cantante explicó que esta nueva etapa había cambiado completamente su perspectiva y que ya no quería dedicar energía a aquello que no fuera realmente importante para ella, su familia o su bebé.