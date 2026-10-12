Natalia Lafourcade se despide de los escenarios para enfocarse en la maternidad

MÉXICO.- La reconocida cantante y compositora mexicana, Natalia Lafourcade ha tomado la decisión de retirarse temporalmente de los escenarios para dedicarse de lleno a su maternidad.
Lafourcade señaló que los finales siempre le han provocado ansiedad, por lo que busca tener todo planeado y con ello evitar la incertidumbre en su agenda.
"Hacer pausas para hacer otras cosas, por lo general, no se me da tan bien. Esta vez, la maternidad llamó y ha sido maravilloso encontrarme con esa otra parte de mi mundo, estaba queriendo planificar muchas cosas cuando también hay que dejar espacio para la contemplación, para el silencio", señaló la cantautora.”.
"Estamos cercanos a volver a mi jardín, a la sorpresa que da la vida en esa calma y es la primera ve que lo hago sin sentirme preocupada. Esto tiene una razón simple y básica", expresó.
"En esta gira, entre muchos regalos, pude darme cuenta que construí una amistad con mi público, he logrado construir un acompañamiento gracias a la música y las canciones porque así les acompaño yo. No sé a dónde, pero la música sí", agregó Lafourcade.”.
A sus 41 años, la intérprete de “Hasta la raíz” confesó que convertirse en madre era algo que no esperaba y que recibió como un inesperado regalo de la vida. La artista dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó una serie de fotografías en las que mostró por primera vez su vientre de embarazo.
Natalia Lafourcade está a punto de cerrar uno de los capítulos más importantes de su carrera. La cantautora mexicana culmina su extensa gira “Cancionera” con dos presentaciones este 11 y 12 de octubre en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México, poniendo punto final a un recorrido de casi dos años que la llevó por distintos escenarios del mundo y que coincidió con una de las mayores transformaciones de su vida: convertirse en madre.
La gira nació alrededor de “Cancionera”, el álbum que lanzó en 2025 y en el que la artista explora sus raíces, la música popular mexicana y distintas facetas de su identidad. Durante el recorrido, Lafourcade vivió una experiencia poco habitual: descubrió que estaba embarazada mientras el proyecto musical ya estaba en marcha y continuó presentándose durante buena parte de su gestación. El tour llegó a más de 200 mil personas, de acuerdo con declaraciones de la cantante.
Ahora, el cierre tiene un significado todavía más personal. Después de convertirse en madre, Lafourcade retomó los escenarios durante 2026 y ha hablado abiertamente sobre cómo la maternidad transformó su manera de mirar la vida, la música y sus prioridades. Antes de su presentación en Puerto Rico, la cantante explicó que esta nueva etapa había cambiado completamente su perspectiva y que ya no quería dedicar energía a aquello que no fuera realmente importante para ella, su familia o su bebé.
El final de “Cancionera” también representa una pausa en los escenarios. Tras sus últimas presentaciones en Ciudad de México, la intérprete de “Hasta la raíz” regresará a su vida familiar para disfrutar de su maternidad y de una etapa más íntima. La propia artista ha reconocido que los cambios que ha experimentado no terminan simplemente porque vuelva a ofrecer conciertos: su cuerpo, sus emociones y su manera de relacionarse con el tiempo continúan adaptándose a su nueva realidad.