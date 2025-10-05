Muere reconocida periodista y reina de belleza en intento de robo

Somtochukwu Christelle Maduagwu, mejor conocida como Sommie, murió el 29 de septiembre a los 29 años tras un violento intento de robo en su residencia, ubicada en Katampe, Abuja, Nigeria.
Durante el asalto, la periodista, abogada y modelo intentó escapar de los delincuentes saltando desde el tercer piso de su apartamento. Sin embargo, fue encontrada inconsciente por la policía y trasladada al hospital, donde murió debido a la gravedad de sus heridas.
Según los reportes, los ladrones irrumpieron en su domicilio en horas de la madrugada. En medio del caos, un guardia de seguridad del edificio también resultó herido de bala. Sommie estaba por cumplir 30 años y en dos meses celebraría su boda.
La joven de 29 años era una figura reconocida en el periodismo nigeriano. Era parte del canal de noticias Arise News, en donde ejercía como presentadora, productora y reportera. Además, era abogada de profesión con estudios en el Reino Unido. Su trabajo se enfocaba en temas de justicia social, educación y violencia de género.
Antes de iniciar su carrera en los medios de comunicación, Sommie fue Miss Turismo Nigeria y representó al país en el certamen Miss Tourism World en China en 2023.
La muerte de Sommie a manos de la delincuencia ha encendido una vez más el debate sobre la seguridad en Abuja y la vulnerabilidad de los ciudadanos ante la escalada de la violencia en robos domiciliarios.
Sommie era luz; no solo por su voz firme frente a las cámaras, ni por su porte de abogada, ni siquiera solo por sus palabras justas; era la voz de quienes muchas veces no son escuchados. En cada transmisión, cada reportaje, se sentía la pasión por lo correcto, por la verdad, por un país mejor.
Tenía sueños grandes, sueños nobles. Después de trabajar y vivir fuera, decidió regresar a Nigeria con la convicción de servir, de contribuir al tejido social, de que su país no fuera solo lo que le tocaba vivir, sino aquello que se podía transformar.
Hoy su voz está en silencio, pero sus ideales siguen resonando. Cada persona que lucha contra la injusticia, cada mujer que exige igualdad, cada joven que busca servir, conoce ahora su nombre.