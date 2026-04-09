Muere famoso actor de "Game of Thrones"

Uno de los hitos más significativos de su carrera ocurrió en 2024, cuando se convirtió en el primer actor con discapacidad en interpretar a Ricardo III en Irlanda, en una innovadora puesta en escena presentada en el Lyric Theatre de Belfast. La adaptación, desarrollada junto a su compañero de escritura Oisin Kearney, replanteó la discapacidad del personaje, vinculándola a una enfermedad terminal, en paralelo con la experiencia personal del actor.