Muere famoso actor de "Game of Thrones"

El actor Michael Patrick, reconocido por su participación en la serie "Game of Thrones", falleció a los 35 años, según confirmó su esposa, Naomi Sheehan, a través de una publicación en Instagram el miércoles 8 de abril.
En el mensaje, Sheehan detalló que tanto ella como la familia del actor atraviesan un profundo duelo tras la pérdida, luego de una dura batalla contra la enfermedad que enfrentaba desde 2023.
“Mick falleció tristemente en el Hospicio de Irlanda del Norte. Le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) el 1 de febrero de 2023. Ingresó hace 10 días y fue atendido por el increíble equipo del centro. Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos. No hay palabras para describir nuestro profundo dolor”, escribió.
De acuerdo con la información compartida, Patrick había sido diagnosticado con una enfermedad de la neurona motora, también conocida como Esclerosis Lateral Amiotrófica, una condición progresiva que afecta el sistema nervioso.
Este padecimiento deteriora gradualmente las neuronas responsables de funciones esenciales como respirar, hablar, caminar o tragar, lo que impacta directamente en la calidad de vida de quienes lo padecen.
En su homenaje, Naomi Sheehan recordó al actor como una figura inspiradora, destacando su actitud ante la vida incluso en los momentos más difíciles.
“Se ha dicho en repetidas ocasiones que Mick fue una inspiración para todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo, no solo en los últimos años durante su enfermedad, sino en cada día de su vida”, expresó.
La esposa del actor también evocó su personalidad y legado humano, describiéndolo como una persona llena de energía y alegría. “Vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir. Alegría, vitalidad, risa contagiosa. Un gigante pelirrojo. Estamos muy agradecidos a todas las personas que nos apoyaron durante los últimos años”.
Asimismo, compartió una de las frases favoritas del actor, escrita por Brendan Behan, que reflejaba su visión de la vida: “Lo más importante en el mundo es tener algo que comer, algo que beber y alguien que te quiera”. La trayectoria de Michael Patrick incluyó participaciones en distintas producciones televisivas, entre ellas "Blue Lights", "My Left Nut" y "This Town", además de su aparición en "Game of Thrones".
Uno de los hitos más significativos de su carrera ocurrió en 2024, cuando se convirtió en el primer actor con discapacidad en interpretar a Ricardo III en Irlanda, en una innovadora puesta en escena presentada en el Lyric Theatre de Belfast. La adaptación, desarrollada junto a su compañero de escritura Oisin Kearney, replanteó la discapacidad del personaje, vinculándola a una enfermedad terminal, en paralelo con la experiencia personal del actor.
El productor ejecutivo del teatro, Jimmy Fay, destacó la magnitud de su trabajo artístico al afirmar que su interpretación fue “una de las mejores actuaciones jamás vistas en el escenario del Lyric”. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre ceremonias o actos conmemorativos en honor al actor.