Los 10 diseños más icónicos de Giorgio Armani que marcaron la moda

El icónico diseñador de moda, Giorgio Armani, se distinguió por su aporte innovador y elegante al mundo de la moda. Aquí es captado con sus grandes musas, Roberta Armani, Cate Blanchett y Julia Roberts en los Fashion Awards realizado en el Royal Albert Hall de 2019. Sus principales aportes a la industria fueron los siguientes:
El blazer suave en American Gigolo (1980): Este diseño revolucionó la sastrería masculina. Richard Gere lo lució en la película American Gigolo, y su silueta relajada, sin hombreras rígidas, redefinió el traje como símbolo de elegancia moderna y sensualidad masculina.
El “power suit” femenino (década de 1980): Armani adaptó los cortes masculinos para mujeres profesionales, creando trajes que transmitían autoridad sin perder sofisticación. Fue clave en el empoderamiento femenino dentro del mundo corporativo.
Vestido de novia de Katie Holmes (2006): Para su boda con Tom Cruise, Katie Holmes lució un vestido de seda y encaje con hombros descubiertos, adornado con cristales Swarovski. La confección requirió más de 350 horas de trabajo artesanal.
Julia Roberts en la Met Gala (2008): La actriz, una de las musas de Armani, deslumbró con un vestido Armani Privé de cuello bote, silueta ajustada y pedrería plateada. Una pieza que combinó sobriedad y glamour.
Lady Gaga en los Grammy (2010): Armani mostró su versatilidad al vestir a Lady Gaga con un vestido escultural en tono lila, de falda irregular y líneas tridimensionales. Una fusión entre la audacia de la artista y la elegancia del diseñador.
Charlene de Mónaco en su boda real (2011): La princesa lució un vestido de seda marfil con escote cruzado y bordado floral, con más de 40.000 cristales Swarovski. Una obra maestra de la alta costura que necesitó 2.500 horas de confección.
Cate Blanchett en el Festival de Venecia (2018): La actriz llevó un vestido negro de Armani Privé con escote profundo, plumas blancas y lentejuelas sutiles. Una creación que resaltó la elegancia artesanal de la firma.
Zendaya en los Oscar (2024): La joven estrella lució un vestido personalizado en tonos plateado y rosa flamenco, con palmeras metálicas bordadas como homenaje a Los Ángeles. Armani demostró su capacidad de conectar con nuevas generaciones.
Nicole Kidman en los Oscar (2018): La actriz australiana eligió un vestido de seda azul real con lazo en la cintura que evocaba la silueta de una cinta. Un diseño que combinó precisión en el corte y sofisticación clásica.
Isabelle Huppert en los Oscar (2017): La actriz francesa lució un vestido inspirado en el estilo flapper de los años veinte, reafirmando la visión atemporal de Armani. Un homenaje al glamur clásico con un toque moderno.