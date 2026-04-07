¿Miss Universo y el hijo de Luis Miguel son novios? Esto se sabe

¿Romance en puerta? Esa es la pregunta que rodea a la Miss Universo 2025, Fátima Bosch Fernández, y Miguel Gallardo Arámbula, el hijo mayor de la actriz Aracely Arámbula y el cantante Luis Miguel porque se filtraron conversaciones que supuestamente han mantenido.
Ante esto, la reina de belleza rompió el silencio.
Reporteros abordaron el domingo 5 de abril a la originaria de Teapa, Tabasco, quien entre risas fue puntal acerca del supuesto romance con el joven, de 19 años de edad.
“¡Él es un bebé!”. De esta manera, la Miss Universo México 2025, de 25 años, dejó en claro que no tiene ningún vínculo amoroso con el adolescente.
“Oigan, de verdad, se pasan. Desde que gané cada semana me saca un novio diferente. A ver, ¡él es un bebé! No sé cuántos años tiene. ¡Imagínense, es una criatura! Yo tengo 25 años”, expuso Fátima Bosch.
El nombre de Miguel Gallardo Arámbula se volvió tendencia en redes sociales a raíz de que en el programa “Ventaneando” se filtraron por primera vez fotos y un video de él, lo que dejó al descubierto su rostro tras casi dos décadas de anonimato, lo que se había logras gracias a los cuidados que tuvo su madre, Aracely Arámbula.
Esto dio pie a que en redes sociales usuarios generaran con ayuda de la inteligencia artificial (IA) contenido diverso del joven, quien tiene un hermano menor, Daniel, de 17 años, quien también es fruto del romance que “La Chule” y Luis Miguel tuvieron.
Sin embargo, esto derivó en las supuestas conversaciones del adolescente con Fátima Bosch.
Por lo mismo, la Miss Universo 2025 expuso el uso de IA para ser vinculada con Miguel Gallardo Arámbula. Incluso dijo que no conoce al hijo mayor de la expareja y también pidió que haya respeto para ella, pero sobre todo para él, quien es un adolescente.