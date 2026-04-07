¿Miss Universo y el hijo de Luis Miguel son novios? Esto se sabe

El nombre de Miguel Gallardo Arámbula se volvió tendencia en redes sociales a raíz de que en el programa “Ventaneando” se filtraron por primera vez fotos y un video de él, lo que dejó al descubierto su rostro tras casi dos décadas de anonimato, lo que se había logras gracias a los cuidados que tuvo su madre, Aracely Arámbula.