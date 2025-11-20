  1. Inicio
Miss Universo 2025: Así fue el desfile en traje de baño en la gala final

Las 30 finalistas del Miss Universe 2025 deslumbraron con su belleza y sensualidad

  • 20 de noviembre de 2025 a las 19:57 -
  • Redacción web
La belleza y sensualidad de las 30 finalistas del certamen de belleza, Miss Universo 2025, se dio a conocer durante el desfile en traje de baño en la gran gala final. En la imagen: Miss Costa Rica y Miss Guatemala, dos bellas centroamericanas que clasificaron al top 30.

Fotos: Organización Miss Universo.
Bellísima Miss India 2025, Manika Vishwakarma.
Ahtisa Manalo – Miss Universe Filipinas, también encantó con su hermosura.
Otro ángulo de Miss Filipinas.
Raschel Alexandra Paz Archila, Miss Guatemala.

La representante de Guatemala, Raschel Paz, sorprendió con su belleza y cuerpo de infarto.
Miss Malta 2025, Julia Cluett.

Miss Estados Unidos, Audrey Eckert.

Mahyla Roth, Miss Costa Rica 2025, otra bella centroamericana que clasificó al top 30.

Mahyla Roth, Miss Universe 2025.
Palestina participa por primera vez en un certamen de Miss Universo.

La Miss Palestina sorprendió con un traje de baño más recatado.
Durante la presentación de traje de baño en Miss Universe 2025, la mexicana Fátima Bosch cautivó al público y a la audiencia con su porte, seguridad y carisma, reafirmando por qué se ha convertido en una de las favoritas del certamen.
Miss Venezuela 2025, Stephany Abasali.

Cecilia Romero, Miss Paraguay.
Miss Japón 2025.
Olivia Yace, Miss Costa de Marfil.
Miss Francia.
Miss Países Bajos.
