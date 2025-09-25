Las miniseries de streaming que no te puedes perder

Ante tantas opciones, elegir qué ver se puede volver una pérdida de tiempo; lo ideal sería atreverse a ver algo y esperar que resulte como esperábamos, pero si no estás seguro, estas opciones de miniseries de streaming son para ti.
Adolescence (Netflix) - Con solo cuatro episodios, esta miniserie impactó a nivel mundial por la actuación de Owen Cooper, incluso arrasando en los premios Emmy. Es un proyecto grabado en planos de secuencia reales, es decir, sin cortes y en una sola toma por episodio.
La miniserie muestra de la manera más cruda a Jamie Miller, un niño de 13 años que es acusado por asesinar a una compañera de la escuela.
Dope Thief: Ladrones de drogas (Apple TV+) - La miniserie, de ocho episodios, es un drama criminal basado en la novela de Dennis Tafoya, aquí no falta el realismo crudo y los giros inesperados.
Su sinopsis relata que trata sobre dos amigos de Filadelfia que se hacen pasar por agentes de la DEA para robar a narcotraficantes, pero su estafa se convierte en una lucha por la supervivencia al tropezar con una poderosa red de tráfico de drogas en la costa Este.
Chernobyl (Max) - Con cinco episodios, no sólo trata sobre el peor accidente causado por el hombre en la historia, sino que también revela secretos nunca antes revelados sobre el desastre de la central nuclear de Chernóbil en abril de 1986. ¿Qué hay detrás? Conócelo en esta miniserie.
"Chernobyl" es considerada una de las mejores miniseries de la historia, elogiada por la crítica especializada y el público en general. Fue un éxito rotundo en su lanzamiento en 2019, ganando premios Emmy y obteniendo altas calificaciones, incluso llegando a ser la serie mejor valorada de la historia en bases de datos como IMDb, algo nada fácil de lograr.
The Penguin (Max) - Ocho episodios de seguir la transformación de Oswald "Oz" Cobb, interpretado por Colin Farrell, desde ser un "cero a la izquierda" hasta convertirse en el mafioso más poderoso de Ciudad Gótica tras la muerte de Carmine Falcone, buscando llenar el vacío de poder y darle una vida mejor a su madre.
Este "spin-off" de la película "The Batman" demuestra que no todo el universo del Hombre Murciélago gira en torno a él: "The Penguin" tiene el potencial de llevar a los espectadores por lo más oscuro del mundo criminal de Gotham.
The Night Manager (Amazon Prime) - Si te gusta el espionaje, estos seis episodios serán de tu agrado. Su sinopsis describe que se centra en la vida de un ex militar y gerente de un hotel de lujo en El Cairo, el giro argumental en esta historia es cuando se incorpora al servicio de inteligencia británico y debe de infiltrarse dentro de una red de tráfico de armas.
Con un elenco de lujo formado por Hugh Laurie, Tom Hiddleston y Olivia Colman, esta miniserie la puedes dejar para cuando vuelvas del trabajo; en un horario nocturno el suspenso se vive mejor.