  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Miguel Marichal revela por qué terminó con Jennifer Aplícano

Miguel Marichal habló por primera vez del motivo por el cual terminó su relación con Jennifer Aplícano.

Miguel Marichal revela por qué terminó con Jennifer Aplícano
1 de 10

Los ex presentadores Miguel Marichal y Jennifer Aplícano se convirtieron en una de las parejas más queridas de la farándula hondureña.

Miguel Marichal revela por qué terminó con Jennifer Aplícano
2 de 10

Durante varios meses, se mostraron muy enamorados y regalaron a sus fanáticos varios momentos especiales, sin embargo, repentinamente anunciaron que su relación había llegado a su fin.

Miguel Marichal revela por qué terminó con Jennifer Aplícano
3 de 10

Y aunque en su momento, Jennifer Aplícano dejó entre ver que Miguel Marichal no era un caballero y le faltaba madurez, Marichal no se había referido al tema.

Miguel Marichal revela por qué terminó con Jennifer Aplícano
4 de 10

Recientemente, Miguel Marichal estuvo como invitado especial en el programa de televisión "El Hilo" donde por primera vez habló de su relación con Aplícano.
Miguel Marichal revela por qué terminó con Jennifer Aplícano
5 de 10

“Nos conocimos en el transcurso de cinco meses, cinco meses en los que ella viajó mucho, también mi antiguo trabajo era complicado, entonces fue difícil verse también", inició diciendo Marichal.

Miguel Marichal revela por qué terminó con Jennifer Aplícano
6 de 10

"Al final, la relación no funcionó como esperábamos, como cualquier otra relación, al final de la forma más madura habíamos tomado la decisión de no seguir con el tema en lo que han querido saber de cuáles fueron las razones", añadió.

Miguel Marichal revela por qué terminó con Jennifer Aplícano
7 de 10

Miguel Marichal explicó que fue en ese momento que iniciaron las especulaciones sobre su orientación sexual.

Miguel Marichal revela por qué terminó con Jennifer Aplícano
8 de 10

"Inició la especulación de que tal vez yo tenía otra preferencia sexual, de saber que yo había sido infiel, pero si te fijas, por eso yo nunca he salido a decir nada en mis redes" explicó
Miguel Marichal revela por qué terminó con Jennifer Aplícano
9 de 10

Y aunque la impresión de Jennifer Aplícano al parecer es otra, Miguel Marichal aseguró que quedaron como amigos y que siempre que coinciden se saludan cordialmente.

Miguel Marichal revela por qué terminó con Jennifer Aplícano
10 de 10

Hasta el momento Jennifer Aplícano no ha respondido a las declaraciones de Miguel Marichal.
Cargar más fotos