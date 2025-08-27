Miguel Marichal revela por qué terminó con Jennifer Aplícano

Los ex presentadores Miguel Marichal y Jennifer Aplícano se convirtieron en una de las parejas más queridas de la farándula hondureña.
Durante varios meses, se mostraron muy enamorados y regalaron a sus fanáticos varios momentos especiales, sin embargo, repentinamente anunciaron que su relación había llegado a su fin.
Y aunque en su momento, Jennifer Aplícano dejó entre ver que Miguel Marichal no era un caballero y le faltaba madurez, Marichal no se había referido al tema.
Recientemente, Miguel Marichal estuvo como invitado especial en el programa de televisión "El Hilo" donde por primera vez habló de su relación con Aplícano.
“Nos conocimos en el transcurso de cinco meses, cinco meses en los que ella viajó mucho, también mi antiguo trabajo era complicado, entonces fue difícil verse también", inició diciendo Marichal.
"Al final, la relación no funcionó como esperábamos, como cualquier otra relación, al final de la forma más madura habíamos tomado la decisión de no seguir con el tema en lo que han querido saber de cuáles fueron las razones", añadió.
Miguel Marichal explicó que fue en ese momento que iniciaron las especulaciones sobre su orientación sexual.
"Inició la especulación de que tal vez yo tenía otra preferencia sexual, de saber que yo había sido infiel, pero si te fijas, por eso yo nunca he salido a decir nada en mis redes" explicó
Y aunque la impresión de Jennifer Aplícano al parecer es otra, Miguel Marichal aseguró que quedaron como amigos y que siempre que coinciden se saludan cordialmente.
Hasta el momento Jennifer Aplícano no ha respondido a las declaraciones de Miguel Marichal.