¿Christian Nodal irá a la cárcel? Esto pasó en audiencia por demanda de Universal Music

Tal parece que el pleito legal por la demanda de Universal Music contra Christian Nodal y sus padres, Cristy Nodal y Jaime González, por presunto fraude está cerca de llegar a su fin.
Y es que, tras 17 horas de audiencia en el Reclusorio Oriente, por fin hubo un veredicto: El artista y su familia quedan absueltos.
Al menos eso fue lo que Nodal y sus padres declararon ante los medios en las inmediaciones del penal.
Esto se traduce en que, aparentemente, ni el cantante ni su familia serán vinculados a proceso.
A la salida, Christian Nodal se dijo muy contento por la resolución de la audiencia. Indicó que ni él ni su familia fueron “vinculados a proceso”, pues una jueza no encontró los elementos suficientes para acusarlos de presunta falsificación de documentos.
“Hoy estamos aquí con mi señor padre, mi señora madre, fue una jornada muy larga... Llevamos aquí 17 horas. Valió la pena. No fuimos vinculados a proceso. Una jueza ya dictó que no hay vinculación. No hay ni siquiera un solo papel que justifique que nosotros hemos falsificado cualquier documento”, expresó.
Si bien el esposo de Ángela Aguilar se dijo sumamente agradecido por las cosas “increíbles” que hizo en su momento con la disquera, afirmó que no era justo todo lo que habían hecho para tratar de “perjudicarlo”, señalando que “si querían un artista de su calibre, que hagan un contrato digno y con respeto”.
“La justicia existe y estamos haciendo las cosas por ley. Todas las veces que se nos ha citado, nunca hemos diferido, siempre nos hemos presentado. Lo que les dije: hechos, no palabras. Lo que les puedo decir a todos los chicos (cantantes) independientes es que cuiden lo que firman. De ahí en más, son cosas que pasan en la industria”.
Christian Nodal mencionó que “la lucha todavía sigue”, pues aún queda pendiente un proceso civil. No obstante, afirmó estar muy positivo en que las cosas se resolverán de forma favorable para él y su familia.
“Esto sigue. Tenemos una demanda en el civil todavía, que se la trataron de traer a la penal, de hecho. Estamos en la lucha. No tengo nada más que añadir. Ha sido una pena ensuciar el apellido de mis padres. Yo lo puedo soportar, como he soportado muchas otras cosas, pero es una de las cosas más dolorosas. Esto limpia el nombre”, indicó.
Reiteró que la parte acusatoria no pudo comprobar que realmente hubo una “falsificación de documentos” y aseguró que seguirá peleando por “lo que es suyo”, es decir, por el derecho de sus canciones.