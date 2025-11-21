Ángela Aguilar presume a Nodal tras encuentro de Belinda y Cazzu

Este jueves 20 de noviembre, se vivió uno de los encuentros más esperados por miles de fanáticos de Belinda y Cazzu.
Las cantantes se encontraron en un prestigioso evento de una famosa revista en donde ambas fueron galardonadas y nombradas como las mujeres del año.
Este encuentro no solo trajo felicidad sino muchas reacciones en redes sociales, especialmente la de Nodal y su esposa Ángela Aguilar, quienes no dudaron en presumir su amor en Instagram a modo de respuesta de la unión de los ex amores del sonorense.
A través de sus historias de Instagram, Ángela Aguilar compartió un video en el que muestra su amor con Nodal, aunque eso sí, la pareja no se ve nada afectiva, pues incluso hasta un tanto distante, pues, solo se aprecia el momento en el que ambos abordan el avión.
La cantante no dudó en compartir este video, según los comentarios, para demostrar que su matrimonio está mejor que nunca.
Si bien, Ángela Aguilar en ningún momento mencionó a Belinda ni a Cazzu, este video es una clara respuesta al encuentro que tuvieron “La Princesa del pop latino” y “La jefa del trap”, la cual provocó que millones de fanáticos ruegan por una colaboración.
Sin embargo, Ángela no fue la única que quiso gritar al mundo que su relación está muy bien.
Christian Nodal también utilizó la misma fórmula que su esposa.
Pues compartió a través de sus historias de Instagram un video en el que se ve a Ángela en el escenario, pues, la acompañó a su concierto en Arizona.
Ahí se desvive en halagos para su esposa, cosa que hace muy poco a través de sus redes sociales, por lo que llamó la atención.
Pero también presumió una gorra que compró durante el concierto de su esposa, pues, traía impreso la ya clásica frase: “amoooooor”, frase que ha ganado popularidad desde su boda.
Lo cierto, es que Ángela Aguilar y Nodal siguen dando de que hablar con su matrimonio.