Mario Cimarro anuncia el fallecimiento de su madre, María Paz

Poco después ganó popularidad con Pasión de gavilanes, producción que se convirtió en un fenómeno televisivo en América Latina y España. Mario Cimarro protagonizó la novela como Juan Reyes, tanto en la primera (2003-2004) como en la segunda temporada (2021-2022). Su papel en la novela colombiana lo catapultó a la fama internacional y consolidó su carrera como actor de telenovelas.