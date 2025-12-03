Mario Cimarro anuncia el fallecimiento de su madre, María Paz

El actor cubano Mario Cimarro informó a través de sus redes sociales el fallecimiento de su madre, María Paz, quien durante años se desempeñó como maestra y fue recordada por su hijo como una mujer ejemplar que luchó contra el Alzheimer.
En un mensaje publicado en Instagram, Cimarro expresó que su madre partió rodeada del cariño de sus hijos y con la bendición de su sacerdote. Indicó que, pese al dolor, ha decidido honrarla con alegría y optimismo, valores que ella inculcó a quienes la conocieron.
“Con el corazón hecho pedazos les comparto... desde el lunes ya no está con nosotros. Se fue bien acompañada, con el cariño de sus hijos y con la bendición de su sacerdote”, escribió el protagonista de Pasión de gavilanes.
El actor recordó a su madre como una mujer que lo educó con paciencia y dedicación, enseñándole a leer y escribir desde los tres años, edad que hoy tiene su propio hijo. Añadió que ella lo formó para enfrentar la vida con calma, serenidad y resiliencia.
Según relató Cimarro, María Paz fue maestra de muchas generaciones y dejó una huella imborrable tanto en su familia como en la comunidad. “Ya la imagino bailando con Papá, el abuelo Gildardo”, expresó el actor al evocar recuerdos familiares.
Cimarro agradeció las muestras de respeto y cariño recibidas en medio del duelo, y subrayó que su madre será recordada siempre por su fortaleza y sabiduría.
Mario Antonio Cimarro Paz nació el 1 de junio de 1971 en La Habana, Cuba. En 1994 emigró a México para estudiar actuación y arte dramático, lo que dio inicio a una carrera que pronto lo llevó a la televisión internacional.
Su debut en la pantalla chica ocurrió en producciones de Televisa como Gente bien (1997) y La usurpadora (1998). Posteriormente participó en La mujer de mi vida (1999) y La casa en la playa (2000), consolidando su presencia en el género de telenovelas.
El reconocimiento internacional llegó con su papel protagónico en Gata salvaje (2002), donde interpretó a Luis Mario Arismendi.
Poco después ganó popularidad con Pasión de gavilanes, producción que se convirtió en un fenómeno televisivo en América Latina y España. Mario Cimarro protagonizó la novela como Juan Reyes, tanto en la primera (2003-2004) como en la segunda temporada (2021-2022). Su papel en la novela colombiana lo catapultó a la fama internacional y consolidó su carrera como actor de telenovelas.
También protagonizó El cuerpo del deseo (2005), otra telenovela que reafirmó su estatus como uno de los actores más destacados del género. Más adelante actuó en La traición (2008) y en la serie mexicana Vuelve temprano (2016).
Además de su carrera en televisión, ha incursionado en el cine con películas como Mediterranean Blue y Romeo y Julieta. Su versatilidad lo ha llevado a desempeñarse como modelo y cantante, lo que amplió su presencia en el mundo artístico.
Mario Cimarro tiene una esposa, la modelo eslovaca Bronislava Gregušová, y una hija llamada Briana Cimarro Gregušová, nacida el 31 de agosto de 2022. La pareja se comprometió en noviembre de 2019.
Hoy, mientras atraviesa un momento de profundo dolor por la pérdida de su madre, Mario Cimarro continúa siendo recordado por sus interpretaciones que marcaron a una generación de televidentes y por su carisma, que lo convirtió en referente de las telenovelas latinoamericanas.