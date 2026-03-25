Los looks más icónicos de UB40 y Ali Campbell en sus giras

La historia de UB40 y su evolución estética en los escenarios es un reflejo fiel de su identidad musical: auténtica, sin artificios y profundamente conectada con sus raíces. A lo largo de más de cuatro décadas, la banda ha construido una imagen reconocible que prioriza la comodidad y la coherencia sobre las tendencias pasajeras. El grupo se presentará en Tegucigalpa, Honduras, este próximo 22 de abril. El evento tendrá lugar en el Nacional de Ingenieros Coliseum, como parte de su "Big Love 2026 American Tour", siendo esta la primera presentación de la banda en el país.