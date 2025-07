Lo que debes saber de Alejandra Fuentes, Miss Olancho 2025

Su candidatura es un símbolo de evolución en los certámenes de belleza, donde ya no basta con ser bella: hay que tener propósito.“Quiero que me conozcan desde lo que realmente me importa: mis valores y mi propósito”, dijo.Su mensaje resuena con fuerza en un país que necesita referentes positivos y comprometidos. Alejandra no solo quiere ganar una corona, quiere dejar huella.