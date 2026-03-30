Lisa de Blackpink hará historia con residencia en Las Vegas

Lisa, integrante del grupo de K-pop Blackpink, anunció este lunes una residencia de conciertos en Las Vegas, un hito que la convierte en la primera artista de una banda surcoreana en protagonizar un espectáculo fijo en la conocida como la “capital mundial del entretenimiento”.
Bajo el título Viva La Lisa, los conciertos de la rapera y cantante tailandesa se realizarán en el Coliseo del Caesars Palace los días 13 y 14 de noviembre, así como el 27 y 28 del mismo mes.
Este anuncio marca un momento relevante para la industria del K-pop, ya que la intérprete se posiciona como una de las primeras figuras de la escena asiática en asegurar un formato de residencia en los escenarios de Las Vegas.
La residencia llega tras el reciente estreno, el mes pasado, de Deadline, el nuevo trabajo discográfico junto a sus compañeras de Blackpink, y después del lanzamiento de su primer álbum de estudio como solista, Alter Ego, el año pasado.
Lisa se suma así a una selecta lista de artistas que han hecho de Las Vegas su base de conciertos, siguiendo los pasos de figuras como Celine Dion, Elton John, Adele, Lady Gaga o Backstreet Boys.
Lisa ha expandido su carrera más allá de BLACKPINK fundando su propia agencia, LLOUD Co., y lanzando su carrera solista con el álbum Alter Ego. Además, debutó como actriz en la tercera temporada de la serie de HBO The White Lotus.
También Es embajadora global de prestigiosas marcas como Celine, Bulgari, MAC Cosmetics y, más recientemente, Louis Vuitton. También fue nombrada embajadora global de la marca de belleza Shiseido en 2026.. Incluso posee una figura dentro del juego de Fortnite.
La cantante es embajadora de SKIMS y Nike, confirmando el poder de su imagen en el mercado global.
Proyectos Futuros: Se ha informado que Lisa protagonizará una película de acción de Netflix junto a Don Lee (Ma Dong-seok).
Lisa ha demostrado una gran versatilidad, diversificando sus actividades entre la música, la actuación y la moda de alto nivel, consolidándose como una artista integral a nivel mundial.