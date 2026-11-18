La reconocida presentadora peruana Laura Bozzo fue dada de alta después de permanecer aproximadamente un mes hospitalizada debido a graves complicaciones de salud que pusieron en riesgo su vida.
Según reportes de medios mexicanos, la conductora ya se encuentra en su domicilio, donde continuará su recuperación bajo cuidados especiales.
La noticia fue dada a conocer por la periodista Liz López durante el programa Todo para la Mujer, conducido por Maxine Woodside, quien informó que la famosa abandonó el Hospital General de México el pasado domingo 15 de noviembre.
“Laura Bozzo ya salió del hospital, fue dada de alta, el día domingo se la llevaron a casita y se está recuperando en casa, después de casi un mes de estar internada”, expresó la comunicadora.
Sin embargo, aunque su evolución ha sido favorable, la presentadora de 75 años todavía requiere asistencia de oxígeno debido a las complicaciones que enfrentó durante su hospitalización.
De acuerdo con López, los médicos habían autorizado su salida desde el jueves o viernes de la semana anterior, pero fue necesario esperar hasta que sus familiares consiguieran concentradores y tanques de oxígeno para garantizar su estabilidad fuera del centro asistencial.
Los problemas de salud de la conductora comenzaron el pasado 13 de octubre, cuando fue ingresada de emergencia a un hospital en Acapulco tras sufrir una perforación de una úlcera duodenal.
Esta complicación le provocó una peritonitis y posteriormente una sepsis abdominal, condiciones que obligaron a los especialistas a intervenirla quirúrgicamente y mantenerla bajo vigilancia intensiva.
Debido a la gravedad de su estado, Bozzo permaneció intubada y atravesó un periodo de coma. Su hija, Alejandra de la Fuente, reveló anteriormente que los médicos le habían otorgado apenas un 10 % de probabilidades de sobrevivir.
Afortunadamente, la presentadora comenzó a mostrar señales de mejoría y el pasado 27 de octubre logró abandonar la Unidad de Cuidados Intensivos, aunque continuó hospitalizada para recibir tratamiento.