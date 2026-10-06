Kim Kardashian tiene más niñeras que hijos: así organiza su hogar

Kim Kardashian volvió a generar conversación al revelar un detalle poco habitual de su vida familiar. La confesión surgió durante una entrevista con The Sunday Times Style Magazine, donde la empresaria habló sobre las exigencias de combinar la maternidad con una agenda que incluye sus negocios, proyectos televisivos, actuación y sus estudios de Derecho.
North, de 13 años; Saint, de 10; Chicago, de 8, y Psalm, de 7, viven principalmente con ella, según explicó durante la conversación. La familia mantiene además una dinámica de coparentalidad con Kanye West, padre de los cuatro menores.
La socialité cuenta con cinco niñeras para apoyar en el cuidado de sus cuatro hijos, North, Saint, Chicago y Psalm. La cifra llamó especialmente la atención por la cantidad. Sin embargo, la empresaria dejó claro que la presencia de este equipo no implica que haya dejado en manos de otras personas sus principales responsabilidades como madre.
A pesar del respaldo que recibe en casa, Kardashian aseguró que procura conservar una rutina cercana con sus hijos. Entre sus actividades habituales está llevarlos a la escuela y recogerlos personalmente todos los días, una tarea que considera importante dentro de su relación con ellos.
La empresaria también señaló que intenta reunir a los cuatro para cenar con ella cada noche. A esto suma momentos familiares antes de dormir, como leer libros juntos, mientras todavía permite que alguno de sus hijos duerma en su cama cuando necesita sentirse acompañado.
Sobre su estilo de crianza, Kardashian se definió como una mamá "intermedia-estricta". Aunque establece límites, también aseguró que procura actuar con paciencia y demostrar constantemente cariño a sus hijos.
Uno de los aspectos que más le interesa transmitirles es el valor del esfuerzo. Kardashian explicó que busca enseñarles a trabajar y a no considerar normales los privilegios que forman parte de su vida debido a la fama y la fortuna de sus padres.
La exposición pública es otro de los desafíos que enfrenta como madre. Sus hijos han crecido rodeados de cámaras, redes sociales y atención mediática, una realidad que Kardashian reconoce como complicada, especialmente porque ella misma comenzó a vivir bajo el escrutinio público desde muy joven.
Su revelación sobre las cinco niñeras ofrece una mirada a la compleja logística que implica mantener funcionando su hogar mientras desarrolla múltiples proyectos profesionales. Al mismo tiempo, Kardashian intenta demostrar que contar con ayuda no significa estar ausente de la vida cotidiana de sus hijos.
Las responsabilidades profesionales, compromisos públicos y su formación académica, no le impiden a la empresaria priorizar a sus hijos frente a la rutina diaria.