Key Key dice que Supremo "le dio una puñalada por la espalda"

En ese momento el conductor del programa le cuestiona el por qué cree que Supremo esté resentido, o por qué él dice que KeyKey no le dio las gracias, a lo que el joven contestó: "No sé si es por el círculo en el que él está, me entendés. Me lo hizo también en El Salvador, y no me di cuenta Bro. Él fue donde mí y me dijo "Oye tenemos pensado venir aquí con un carnalito mío, ¿Tenés problemas con él?", y yo le dije "No nada que ver", y bueno resumido, el man nunca llegó con el carnalito, él llegó solo, como siempre agarró su teléfono, grabó su video, no perdió tiempo y lo subió", agregó.