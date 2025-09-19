Key Key dice que Supremo "le dio una puñalada por la espalda"

El cantante hondureño Key Key estuvo como invitado en el podcast El Showsero TV y sorprendió a todos con sus declaraciones sobre su compatriota, el tiktoker Supremo.
Durante la conversación, Key Key mencionó que habían personas que le habían empezado a tirar hate, y que hacían declaraciones negativas sobre él. En ese momento se refirió a Supremo. "Supremo, que me apoyó bastante con el tema "Tengo un plan", y justo en ese momento el entrevistador lo interrumpió para comentarle que Supremo había dicho en una entrevista que fue gracias a él que la canción "pegó" y fue un éxito.
Al escuchar esto, Key Key pareció molestarse un poco y comenzó a dar detalles sobre la situación con Supremo. "Bro, si Supremo pegó "Tengo un plan", ¿Entonces por qué Supremo no pega sus temas?"expresó el intérprete hondureño.
"Supremo no me puede venir a salir con eso y a pegarme esa puñalada por la espalda, me entiendes. Y decir ahora: "Ahh ya la apoyé con "Tengo un plan", y ahora ya no lo voy a apoyar porque de todos modos ni me dijo gracias"", expresó el joven cantante.
"Bro, yo iba a tu casa Bro. Yo iba a jugar play con vos, yo era agradecido contigo cabrón, qué te pasa, por qué tú eres así. Yo no soy una persona que te desea el mal", agregó Key Key durante la conversación.
En ese momento el conductor del programa le cuestiona el por qué cree que Supremo esté resentido, o por qué él dice que KeyKey no le dio las gracias, a lo que el joven contestó: "No sé si es por el círculo en el que él está, me entendés. Me lo hizo también en El Salvador, y no me di cuenta Bro. Él fue donde mí y me dijo "Oye tenemos pensado venir aquí con un carnalito mío, ¿Tenés problemas con él?", y yo le dije "No nada que ver", y bueno resumido, el man nunca llegó con el carnalito, él llegó solo, como siempre agarró su teléfono, grabó su video, no perdió tiempo y lo subió", agregó.
"Yo te puedo decir que quién se benefició de los videos en TikTok, Instagram, Facebook y todas las plataformas, es él. Y él no me puede decir a mí que esos videos no le generaron a él, porque todos esos videos bro, después de un melón (un millón de reproducciones) empiezan a monetizar, me entendés. Entonces fue de la mano bro, porque también a mí me ayudó", continuó Key Key.
Y aunque ya había iniciado su carrera musical tiempo atrás, fue en el año 2024 cuando Key Key se hizo reconocido no solamente en Honduras, sino también a nivel internacional gracias a su canción "Tengo un plan", la cual traspasó las fronteras.
"Tengo un plan" se escuchaba por todos lados, y en TikTok se hacían trends con el tema de fondo. Incluso, varios equipos de la liga española utilizaron la canción para compartir sus propios videos en TikTok.
Fue tanto el éxito de "Tengo un plan", que hasta Ozuna grabó un rémix del tema del artista hondureño.
El artista originario de El Triunfo de la Cruz también fue reconocido con premios por su éxitoso tema. Fue en noviembre de 2024 cuando recibió el premio “Canción Internacional del Año”, en los Premios Luna de ese año. “Este premio es de todo un país Honduras, gracias Dios”, compartió el hondureño en aquel entonces.
Actualmente, Key Key promociona su nuevo producción musical "Ay Bendito", que ya está arrasando en plataformas como YouTube.