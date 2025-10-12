Kennia Mondragón es acusada por emprendedora de no cumplir con canje publicitario

La popular presentadora de televisión, Kennia Mondragón, se encuentra en el centro de la controversia luego de que una emprendedora local denunciara públicamente que no cumplió con el acuerdo de canje pactado. Según la vendedora, Kennia recibió varias prendas deportivas a cambio de realizar publicaciones promocionales en sus redes sociales, compromiso que no se concretó.
El acuerdo, basado en un intercambio sin pago monetario, establecía que la influencer debía etiquetar a la marca y generar contenido que mostrara los productos en uso. Sin embargo, tras recibirlos, la colaboración quedó en silencio y la dueña de la tienda en línea comenzó a enviarle mensajes preguntando cuándo haría la publicación, a lo que, según ella, Kennia le respondía que pronto.
"Triste ocupar de las emprendedoras para vestirte", escribió la comerciante en su cuenta de Instagram junto a una captura en la que se ve que "La dragona" eliminó la colaboración de varios posts. La parte acusadora agregó que Mondragón se había quedado con la ropa y se enojó cuando recibió el cobro.
La situación ha generado debate entre usuarios y otros emprendedores, quienes señalan la importancia de la transparencia y la responsabilidad en los acuerdos de colaboración. En redes, algunos seguidores criticaron la falta de ética, mientras otros defendieron a la influencer, argumentando posibles malentendidos o falta de claridad en las condiciones del trato.
Esta mañana, Kennia subió un video argumentando que solo era una publicación la que estaba pendiente, que ella sí cumplió con el trato pero que, por falta de tiempo, no había podido realizar el último posteo en sus redes sociales. "Tengo un mes de no ir al gym, por eso no he podido hacerlo", explicó, ya que se trataba de que ella subiera contenido luciendo los outfits deportivos en su rutina de ejercicio.
"No es que yo no tenga dinero para comprar mis cosas, porque para eso trabajo, pero yo soy buena onda y voy a apoyar a la emprendedora, la voy a etiquetar en Instagram para que tenga más gente", dijo la guapa presentadora.
Incluso, Kennia juró por Dios, por su madre y hasta por la memoria de su padre, que ella no tenía malas intenciones y compartió una captura de la transferencia de dinero por un monto de 950 lempiras por el enterizo deportivo que le hacía falta publicar.
Kennia es una de las figuras más populares de la televisión hondureña y las redes sociales en la actualidad, recientemente, ella se sometió a cirugías plásticas para mejorar su apariencia y resaltar su figura.
Ella es una de las presentadoras del popular programa "El vive de HCH" junto a Milagro Flores.
Sin duda, Kennia luce guapísima con todo lo que se pone.