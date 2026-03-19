¿Volverá Keanu Reeves? Así avanza "Matrix 5"

“Amo lo que Lana y Lilly Wachowski hicieron con esas películas. Significan mucho para mí y siento que han tenido un impacto profundo en mi voz creativa”, afirmó el realizador, dejando ver el respeto por el legado original. En ese mismo sentido, agregó: “Tomo esta responsabilidad muy en serio. Siento el peso de querer hacer lo correcto por los fans, por las creadoras y por mí mismo como fan”.