¿Volverá Keanu Reeves? Así avanza "Matrix 5"

El futuro de la franquicia "The Matrix" continúa avanzando, aunque envuelto en un halo de incertidumbre que mantiene en vilo a sus seguidores. La quinta entrega de la saga sigue en fase de desarrollo sin mayores detalles confirmados.
El guionista y director Drew Goddard se pronunció recientemente sobre el proyecto, considerado uno de los más ambiciosos de su carrera actual, dejando claro que el proceso creativo aún se encuentra en construcción.
“No puedo decir demasiado, porque todavía estamos en la etapa de escritura. Necesito darme espacio para encontrar la mejor historia”, expresó el cineasta en una entrevista, subrayando la cautela con la que aborda el desarrollo del guion.
La película fue anunciada oficialmente en 2024 por Warner Bros., pero hasta ahora no cuenta con fecha de rodaje ni de estreno, lo que refuerza el carácter hermético del proyecto.
Meses atrás, el propio Goddard ya había dado señales de avance tras un prolongado silencio. “Sigue en marcha. Estoy en mi cueva escribiendo. No sé cuánto tiempo estaré en esa cueva, pero cuando salga, tendré noticias para compartir”, comentó.
Este enfoque responde a un método creativo que el director ha descrito como “caótico”, en el que prioriza la exploración de múltiples líneas narrativas antes de definir una versión final del guion. El desafío no es menor. Goddard deberá asumir el peso de una saga creada por Lana Wachowski y Lilly Wachowski, cuya influencia marcó un antes y un después en el cine de ciencia ficción.
“Amo lo que Lana y Lilly Wachowski hicieron con esas películas. Significan mucho para mí y siento que han tenido un impacto profundo en mi voz creativa”, afirmó el realizador, dejando ver el respeto por el legado original. En ese mismo sentido, agregó: “Tomo esta responsabilidad muy en serio. Siento el peso de querer hacer lo correcto por los fans, por las creadoras y por mí mismo como fan”.
Uno de los mayores interrogantes gira en torno al posible regreso de Keanu Reeves en su icónico papel de Neo. Sin embargo, al ser consultado directamente, Goddard fue tajante: “No puedo hablar de eso”. La incertidumbre persiste pese a que el propio actor ha manifestado en el pasado su disposición a retomar el personaje, siempre que el proyecto cumpla con sus expectativas creativas. En paralelo, figuras como Laurence Fishburne también han dejado abierta la puerta a un eventual regreso.
El contexto de esta nueva entrega también está marcado por el desempeño de "The Matrix Resurrections", cuya recepción fue mixta y su rendimiento en taquilla se vio por debajo de lo esperado. “No lo sé. Ciertamente sí conectó conmigo. Cuando la vi, me conmovió profundamente. Puede que sea la más emocional de las cuatro”, opinó Goddard sobre la película, ofreciendo una lectura más personal que crítica.
Asimismo, sugirió que factores externos influyeron en su desempeño: “Sé que se vio afectada por los tiempos del COVID y por el momento en que Warner Bros. estaba estrenando todo en streaming”. Mientras tanto, el cineasta continúa con una agenda activa en la industria, incluyendo el desarrollo de proyectos como la adaptación de la novela de Andy Weir, que cuenta con la participación de Ryan Gosling.