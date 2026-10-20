Kate Cassidy revela que ha tenido citas tras la muerte de Liam Payne

A través de una publicación en Instagram, Cassidy repasó algunas de las lecciones que ha aprendido desde el fallecimiento del artista, quien murió a los 31 años tras caer desde el balcón de un alojamiento en Argentina. La joven explicó que su manera de afrontar la ausencia ha cambiado con el tiempo y que sanar no significa necesariamente dejar atrás a quien se ha perdido.