Kate Cassidy revela que ha tenido citas tras la muerte de Liam Payne

Kate Cassidy, quien fue pareja de Liam Payne hasta la muerte del cantante en octubre de 2024, compartió una reflexión sobre su proceso de duelo y reveló que ha comenzado a salir nuevamente con otras personas. A dos años de la pérdida del exintegrante de One Direction, la creadora de contenido aseguró que está aprendiendo a convivir con el dolor mientras recupera su bienestar emocional.
A través de una publicación en Instagram, Cassidy repasó algunas de las lecciones que ha aprendido desde el fallecimiento del artista, quien murió a los 31 años tras caer desde el balcón de un alojamiento en Argentina. La joven explicó que su manera de afrontar la ausencia ha cambiado con el tiempo y que sanar no significa necesariamente dejar atrás a quien se ha perdido.
“Mi novio falleció hace dos años y estas son algunas de las cosas que he aprendido durante este tiempo. Sanar no significa que lo hayas superado; mi mentalidad ahora es totalmente diferente a la de hace dos años o incluso hace un año. De verdad, cuando pienses que las cosas no van a mejorar, te prometo que sí mejoran”, escribió.
La joven también cuestionó la idea de que el tiempo, por sí solo, consigue borrar el sufrimiento. Desde su experiencia, el duelo no desaparece por completo, sino que las personas aprenden a manejarlo de una manera diferente mientras reconstruyen su vida cotidiana.
“Hay un dicho que afirma que el tiempo cura todas las heridas, pero, para ser sincera, no las cura por completo. Y el hecho de que pase el tiempo no significa que tu dolor vaya a desaparecer; supongo que simplemente aprenderás a sobrellevarlo mejor”, expresó Cassidy.
En su mensaje, la creadora de contenido reconoció que su recuperación emocional no sigue un camino uniforme. Explicó que hay jornadas en las que se siente bien y puede retomar sus actividades con normalidad, mientras que en otras la tristeza vuelve con fuerza y hasta le resulta difícil salir de casa.
Uno de los aspectos más personales de su reflexión fue la posibilidad de volver a experimentar felicidad después de una pérdida. Cassidy quiso transmitir ese mensaje a quienes atraviesan una situación similar y recordó que continuar con la vida no significa traicionar la memoria de una persona amada.
“Tienes permitido volver a ser feliz y mereces volver a ser feliz”, afirmó. Sus palabras acompañaron una revelación que también generó interés entre sus seguidores: después de dos años, ha comenzado a tener citas y a conocer a otras personas.
Cassidy explicó que esta nueva etapa ha incluido experiencias diversas, algunas positivas y otras no tanto. Sin embargo, dejó claro que abrirse nuevamente a la posibilidad de una relación no significa que haya olvidado a Payne ni que el vínculo que compartieron haya perdido importancia.
“Estoy aprendiendo que seguir adelante no siempre significa dejar a alguien atrás”, expresó. La joven aseguró que el cantante seguirá ocupando un lugar especial en su corazón, una idea que atraviesa buena parte de sus publicaciones desde la muerte del artista.
Sus declaraciones llegan después de que recibiera comentarios y críticas en redes sociales por unos videos en los que aparecía preparando helado junto a un hombre cuya identidad no reveló. Algunos usuarios cuestionaron que las imágenes se difundieran cerca del segundo aniversario del fallecimiento de Payne, mientras otros señalaron el supuesto parecido físico entre el acompañante y el cantante.
Antes de esa controversia, Cassidy había recordado a su expareja con motivo de lo que habría sido su cumpleaños número 33, mediante fotografías y recuerdos de su relación. Ahora, su mensaje vuelve a poner el foco e men una realidad quuchas personas enfrentan tras perder a alguien cercano: aprender a vivir con la ausencia, preservar los recuerdos y permitirse construir nuevas experiencias sin sentir que eso implica olvidar.