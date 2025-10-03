Joy Huerta dejó de hablar con su papá por dos años

Al enamorarse de Diana Atri, Joy enfrentó el miedo de decepcionar a sus padres y el temor inculcado de “irse al infierno” por vivir su verdad, pero, aunque la conoció como un amiga, no fue algo que Joy le contó a su padre. "Se lo dije a mi mamá después que papá murió, pero no hablé con él como por dos años hasta que enfermó".