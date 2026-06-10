Jennifer Lopez arrasa en Netflix: escena en bikini se vuelve viral

Jennifer Lopez vuelve a acaparar la atención del público. La cantante y actriz estadounidense se encuentra en el centro de la conversación digital gracias al éxito de "Office Romance", la nueva comedia romántica de Netflix que se ha posicionado como la película más vista de la plataforma tras su estreno.
Además de liderar las listas de reproducción del servicio de streaming, la producción ha generado un intenso debate en redes sociales debido a una escena protagonizada por la artista que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la semana.
La secuencia ocurre durante un encuentro en la playa entre Jackie Cruz, personaje interpretado por Lopez, y Daniel Blanchflower, encarnado por Brett Goldstein. El momento combina humor y romance, pero fue un pequeño incidente con el bikini de la protagonista lo que terminó captando la atención de millones de espectadores.
En la escena, Lopez juega con las tiras de la parte inferior de su traje de baño y está a punto de sufrir un percance con su vestuario antes de sentarse sobre la arena. Posteriormente, lanza una frase que provocó numerosas reacciones entre los usuarios de redes sociales: “¡Dios mío, tengo muchísima arena en el trasero! Si me dieras la vuelta, podrías saber la hora".
El fragmento fue compartido por las cuentas oficiales de Netflix y alcanzó cerca de 13 millones de reproducciones en apenas una semana. El impacto fue tal que se convirtió en uno de los contenidos promocionales más vistos de la plataforma durante ese periodo.
En "Office Romance", Jennifer Lopez interpreta a Jackie Cruz, directora ejecutiva de Cruz Airlines e hija del fundador de la compañía. El papel de su padre está a cargo de Edward James Olmos, actor con quien ya había compartido pantalla años atrás en la recordada película "Selena". Por su parte, Brett Goldstein da vida a Daniel Blanchflower, un abogado contratado para ayudar a la ejecutiva en una compleja declaración legal relacionada con la empresa familiar. Lo que comienza como una relación estrictamente profesional evoluciona poco a poco hacia una historia sentimental.
La película también representa una apuesta personal para Goldstein, quien además de protagonizarla participó en la escritura del guion y figura entre los productores del proyecto junto a Jennifer Lopez. A diferencia de otros grandes lanzamientos cinematográficos, la cinta llegó directamente a Netflix sin pasar previamente por las salas de cine.
Aunque la respuesta del público ha sido favorable, la crítica especializada ha mostrado opiniones divididas. Algunos analistas cuestionaron la construcción de la historia, la evolución de los personajes y ciertos elementos narrativos que consideran predecibles dentro del género romántico.
Entre las valoraciones más severas figura la del crítico Johnny Oleksinski, de New York Post, quien otorgó una calificación de una estrella y media sobre cuatro. De igual forma, Pete Hammond señaló que la película apuesta por un tono más atrevido que otras producciones románticas encabezadas por Lopez y aseguró que la pareja protagonista carece de la química necesaria para sostener la trama.
Sin embargo, no todas las reseñas han sido negativas. Stephanie Zacharek, de Time, destacó especialmente el desempeño de Brett Goldstein y su aporte a la dinámica de la historia. Mientras continúan las opiniones encontradas, "Office Romance" mantiene un sólido desempeño en Netflix.