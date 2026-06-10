Jennifer Lopez arrasa en Netflix: escena en bikini se vuelve viral

En "Office Romance", Jennifer Lopez interpreta a Jackie Cruz, directora ejecutiva de Cruz Airlines e hija del fundador de la compañía. El papel de su padre está a cargo de Edward James Olmos, actor con quien ya había compartido pantalla años atrás en la recordada película "Selena". Por su parte, Brett Goldstein da vida a Daniel Blanchflower, un abogado contratado para ayudar a la ejecutiva en una compleja declaración legal relacionada con la empresa familiar. Lo que comienza como una relación estrictamente profesional evoluciona poco a poco hacia una historia sentimental.