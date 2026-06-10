A estas horas podremos ver las aperturas del Mundial 2026

El puntapié inicial será en México el jueves 11 de junio, a las 12:30 pm hora de Honduras, en el mítico Estadio Azteca. La cartelera artística incluye a Maná, Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Los Ángeles Azules, Lila Downs, Danny Ocean y Tyla. El evento culminará con la presentación en vivo de Shakira y Burna Boy, quienes interpretarán “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa del Mundo.