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A estas horas podremos ver las aperturas del Mundial 2026

México, Canadá y Estados Unidos tendrán ceremonias de apertura propias para inaugurar el Mundial 2026. Aquí los horarios para verlos en Honduras.

  • Actualizado: 10 de junio de 2026 a las 08:38 -
  • Redacción web
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El Mundial 2026 marcará un hito histórico al contar con tres ceremonias inaugurales independientes, una en cada país organizador, para dar inicio al primer torneo con 48 selecciones y 104 partidos.

 Fotos EFE/Instagram
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El puntapié inicial será en México el jueves 11 de junio, a las 12:30 pm hora de Honduras, en el mítico Estadio Azteca. La cartelera artística incluye a Maná, Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Los Ángeles Azules, Lila Downs, Danny Ocean y Tyla. El evento culminará con la presentación en vivo de Shakira y Burna Boy, quienes interpretarán “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa del Mundo.
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El evento culminará con la presentación en vivo de Shakira y Burna Boy, quienes interpretarán “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa del Mundo.

 SHAKIRA / EFE
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Al día siguiente, el viernes 12 de junio, será el turno de las otras dos sedes norteamericanas. Primero, Canadá celebrará su ceremonia a las 11:30 am en el Estadio de Toronto, con la participación de Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, William Prince y Sanjoy.
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Finalmente, el cierre de los eventos inaugurales se trasladará a Estados Unidos a las 5:30 pm, en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Allí se presentarán Katy Perry, Anitta, Future, LISA (Blackpink), Rema y Tyla en un espectáculo de alcance internacional.
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Madonna, Shakira y BTS encabezarán el primer show de medio tiempo de una final de la Copa Mundial de la FIFA, programada para el 19 de julio de 2026 en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey.
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El espectáculo contará con la curaduría de Chris Martin, cantante de Coldplay, y será producido por la organización Global Citizen.

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Además del componente musical, el evento buscará recaudar fondos para el FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa destinada a ampliar el acceso a educación de calidad y al fútbol para niños en distintas partes del mundo.
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Según la FIFA, un dólar de cada boleto vendido para los partidos del Mundial 2026 estará destinado a este fondo educativo, cuyo meta es recaudar 100 millones de dólares.
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"El escenario más grande del mundo. Un aún propósito más grande", señala parte del mensaje promocional difundido por la organización deportiva.
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