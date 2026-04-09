Así felicitó Jaden Smith a Jackie Chan: “Cambiaste mi vida”

El actor y cantante Jaden Smith sorprendió a sus seguidores al dedicar un emotivo mensaje al legendario Jackie Chan, con motivo de su cumpleaños número 72.
A través de sus redes sociales, el joven artista expresó el profundo cariño y admiración que mantiene por Chan, con quien compartió una experiencia clave en su carrera durante la filmación de The Karate Kid.
En su publicación, Smith acompañó sus palabras con una fotografía junto al actor, recordando el vínculo que ambos construyeron durante aquel proyecto cinematográfico que marcó su trayectoria.
“Te amo. Cambiaste mi vida y me enseñaste cosas que nunca olvidaré. No podría ser quien soy hoy sin ti. Eres una leyenda, un ícono y un líder. Feliz cumpleaños, nos vemos pronto”, escribió.
El mensaje generó rápidamente múltiples reacciones entre seguidores, quienes destacaron la cercanía entre ambos artistas y recordaron la conexión que surgió durante el rodaje.
La relación entre Smith y Chan se remonta al remake de "The Karate Kid", estrenado en 2010, en el que el joven actor asumió su primer papel protagónico en la industria.
En la cinta, Smith interpretó a Dre Parker, un adolescente estadounidense que se muda a China, mientras que Chan dio vida a Mr. Han, su mentor y guía en el camino del kung fu. Durante la producción, el nivel de exigencia fue alto, especialmente en el proceso de preparación física del protagonista.
“Entrené todos los días por cuatro meses con el maestro Wu (el coordinador de pelea del filme)”, contó Smith cuando tenía 11 años, en declaraciones a la revista People.
Por su parte, Jackie Chan también destacó en su momento la disciplina y profesionalismo del joven actor, resaltando su actitud dentro y fuera del set.
“Jaden tuvo mucho respeto hacia mí como su profesor, inclusive fuera del escenario. Él es muy profesional como muchos actores adultos que han estado en la industria del cine por años”, afirmó. La película, producida por Will Smith, dio paso a una relación cercana que ha perdurado con el tiempo.