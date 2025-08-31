Investigan a Psy, creador del ‘Gangnam Style’, por posesión ilícita de medicamentos

Psy, de 48 años, es una de las figuras más reconocidas de la música surcoreana a nivel global. Nacido como Park Jae-sang en 1977, debutó en 2001 con el álbum Psy from the Psycho World! y alcanzó fama internacional en 2012 gracias a Gangnam Style, cuyo videoclip se convirtió en el primero en superar los mil millones de vistas en YouTube. Su siguiente sencillo, Gentleman (2013), también alcanzó récords de visualización en su estreno.