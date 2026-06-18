El inesperado gesto de Georgina tras críticas a Cristiano Ronaldo por su debut en el Mundial

La influencer argentina Georgina Rodríguez sigue el paso de Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial 2026, a fin de demostrarle su apoyo en la distancia, ya que se quedó en su casa para cuidar de sus hijos y cumplir con sus compromisos profesionales.
Por lo mismo, la también modelo argentina, de 32 años de edad, reaccionó al debut de CR7 en el Mundial 2026 porque el futbolista portugués, de 41 años, no tuvo el resultado que esperaba.
Esto se debe a que la selección de Portugal se enfrentó al equipo de la República de Congo ayer, miércoles 17 de junio, en el NRG Stadium de Houston, Texas, Estados Unidos, y el marcador quedó 1-1.
Mediante una publicación en su cuenta en Instagram Cristiano Ronaldo expresó su sentir después del partido, dejando entrever que para él se trató de un encuentro fallido porque el marcador no quedó como le hubiera gustado.
“No fue el comienzo que esperábamos, pero esto está lejos de terminar. ¡Ánimo y concéntrense en el próximo partido!”, escribió el delantero y capitán de la selección de Portugal.
Ante esto, Georgina Rodríguez le externó su apoyo a “El Bicho” para alentarlo en sus próximos partidos en la Copa Mundial 2026.
La influencer compartió la publicación del futbolista en una historia en Instagram y añadió un emoji de corazón rojo; sin recurrir a las palabras, así es como la estrella de la serie de Netflix “Soy Georgina” apoya a su pareja.
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez continúan siendo una de las parejas más populares y seguidas del mundo. Desde que iniciaron su relación en 2016, han conquistado a millones de personas con su historia de amor, su vida familiar y los momentos que comparten en redes sociales.
Con cientos de millones de seguidores entre ambos, cada fotografía, viaje o celebración que publican se vuelve tendencia en cuestión de horas. Además de acompañar a Cristiano en cada etapa de su carrera, Georgina ha construido una exitosa trayectoria como empresaria, modelo e influencer.
Su relación se ha convertido en un referente mediático a nivel internacional, demostrando que, a pesar de la fama y el éxito, siguen apostando por la unión familiar y el apoyo mutuo.