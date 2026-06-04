¿Es posible ser católico y bailar con la música de Bad Bunny?

Se refiere a que a la generación anterior se les inculcó que tenían que trabajar mucho para tener dinero, éxito y poder, y ahora sus hijos descubren que eso “no puede ser el fin último de la vida”, pues cuando no está todo se desmorona. Elena, aunque es creyente desde siempre, comenzó a ser practicante hace un año. "Vi que me estaba conformando con la vida que tenía y que no estaba siendo del todo libre en mis decisiones. Empecé a indagar y a dejarme acompañar y mi vida ha cambiado mucho. He buscado una coherencia en mi vida que me ha hecho cada vez más libre", cuenta a EFE.