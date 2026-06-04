Lo dejaron fuera del Mundial y se fue de fiesta: “Las mujeres lo rodeaban”

La convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026 sigue generando polémica. Una de las figuras más destacadas de la Premier League quedó fuera de la lista y fue captada disfrutando de una fiesta en Ibiza.
El Mundial de 2026 está cada vez más cerca y varias de las principales selecciones del planeta ya han comenzado a revelar sus convocatorias para la cita más importante del fútbol.
Como suele ocurrir en cada lista definitiva, algunas decisiones han generado sorpresa y debate entre aficionados y especialistas.
Una de las convocatorias que más comentarios provocó fue la de Inglaterra, dirigida por el técnico alemán Thomas Tuchel.
El seleccionador dejó fuera de la nómina a varios nombres destacados, pero ninguna ausencia llamó tanto la atención como la de Cole Palmer.
La exclusión del atacante inglés generó una ola de críticas hacia Tuchel, ya que Palmer ha sido una de las grandes figuras del Chelsea en las últimas temporadas y venía formando parte de manera habitual de la selección nacional.
Muchos aficionados y analistas consideraron injusta la decisión del entrenador, especialmente por el rendimiento mostrado por el futbolista en la Premier League y en las competiciones europeas durante los últimos años.
Tras conocerse la convocatoria definitiva, la atención mediática no solo se centró en la ausencia del jugador, sino también en la manera en que decidió afrontar el duro golpe de quedarse sin Mundial.
De acuerdo con informaciones publicadas por los diarios británicos The Sun y Daily Mail, Palmer optó por viajar a Ibiza para disfrutar de unos días de descanso junto a varios amigos y algunas figuras del popular programa televisivo Love Island.
Según los reportes de ambos medios, el internacional inglés fue visto disfrutando de la vida nocturna de la isla española pocos días después de conocerse la lista oficial de Inglaterra para la Copa del Mundo.
Las publicaciones señalan que el jugador acudió a uno de los exclusivos clubes de Ocean Beach, un lugar frecuentado por celebridades y personalidades del entretenimiento durante la temporada de verano.
Incluso, de acuerdo con las imágenes difundidas por la prensa británica, Palmer se tomó fotografías con el organizador del establecimiento, lo que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.
Entre los asistentes a la fiesta también se encontraba Megan Moore, quien fue vista compartiendo con el futbolista y con un grupo de amigas durante parte de la velada, según detallaron los medios ingleses.
The Sun aseguró además que un testigo presente en el lugar describió a Palmer como "el alma de la fiesta", afirmando que varias mujeres se acercaban constantemente al jugador a lo largo de la noche.