Las canciones que interpretará Rawayana en Honduras

La cuenta regresiva para el esperado concierto de Rawayana en Honduras ya comenzó. La banda venezolana se presentará el próximo 20 de junio en el Nacional de Ingenieros Coliseum de Tegucigalpa como parte de su gira internacional "¿Dónde es el After? World Tour", una de las más ambiciosas de su carrera.
El grupo liderado por Alberto "Beto" Montenegro llegará al país en un momento clave de su trayectoria artística, respaldado por el éxito de su más reciente producción discográfica y por una creciente popularidad en América Latina, Estados Unidos y Europa.
Con una propuesta musical que mezcla reggae, funk, pop alternativo, ritmos caribeños y sonidos urbanos, Rawayana ha construido una identidad única que sus integrantes describen como "Trippy Caribbean", un estilo que se ha convertido en su sello distintivo. El evento es organizado por E3 Live.
Para su presentación en Honduras, se espera un recorrido por algunos de los temas más representativos de la agrupación. Entre ellos figura "Inglés en Miami", una de las canciones más exitosas de los últimos años y que impulsó aún más la proyección internacional del grupo. Puede encontrar boletos en la plataforma de eticket.hn.
Otro de los momentos más esperados de la noche podría llegar con "High", colaboración junto al rapero Apache que se convirtió en uno de los temas más emblemáticos de la banda y en una pieza fundamental de sus conciertos.
El repertorio también incluiría canciones ampliamente reconocidas por sus seguidores como "Feriado", considerada por muchos una de las obras que mejor representa la esencia caribeña y relajada de Rawayana, así como "Binikini", éxito realizado junto a Danny Ocean y Akapellah.
Los asistentes igualmente podrían disfrutar de colaboraciones recientes como "Venga lo que venga", grabada junto al cantante colombiano Fonseca, una producción que fusiona elementos del reggae con sonidos latinos contemporáneos. La gira "¿Dónde es el After?" toma su nombre del sexto álbum de estudio de la banda, un trabajo que reúne 23 canciones y colaboraciones con diversos artistas internacionales. El disco ha servido como eje central de la nueva etapa musical del grupo.
En los conciertos más recientes de la gira, Rawayana ha interpretado temas como "Soltero", "Bienvenidos a la Tierra", "Dame un break", "Me pasa (Piscis)", "La noche que no había Uber", "Reyimiller", "30K", "Cimarrón", "Binikini" y "Funky fiesta", canciones que podrían formar parte del espectáculo en Tegucigalpa.
La agrupación, integrada por Alberto "Beto" Montenegro, Antonio "Tony" Casas, Andrés "Fofo" Story y Alejandro "Abeja" Abeijón, ha sido reconocida con importantes premios internacionales, incluyendo un Grammy y un Latin Grammy, consolidándose como una de las propuestas más influyentes de la música alternativa latinoamericana.
Con boletos disponibles en diferentes localidades y una expectativa creciente entre sus seguidores, todo apunta a que la visita de Rawayana será una de las citas musicales más destacadas del año en Honduras.