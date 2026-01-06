Horóscopo de hoy, 6 de enero, predicciones de cada signo zodiacal

Si tienes hijos, los astros te dicen que tendrás que enfocarte a fondo con ellos.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Se buscan cabezas de turco a tu alrededor y tendrás que estar ojo avizor si no quieres cargar con culpas de otros. A veces la mejor defensa es un buen ataque, tendrás que ir afinando estrategias.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Ha llegado el momento de posicionarse en el trabajo y establecer conversaciones serias con tus superiores. Es el día idóneo para crear el ambiente necesario para fortalecer tus argumentos y hacerte respetar.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Te tocará disfrutar en algún momento próximo, no desesperes si los últimos días no has tenido la suerte de vivir en plenitud, no siempre se puede estar a la altura de las expectativas, es cuestión de sembrar ahora para recoger.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Aunque a veces te parezca que prácticamente solamente te rodea la mediocridad, te llegarán destellos de luz desde algunas personas para tirar hacia delante con tus proyectos más innovadores.
LEO (23 julio - 22 agosto). Puede que tengas que esperar más de lo normal la respuesta de alguien que tiene en su mano tu futuro profesional o académico. Lo cierto es que te vendrían muy bien los cambios, a esa conclusión llegarás hoy.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tendrás que hacer frente a algunos inconvenientes de última hora si estás planeando algún viaje, pero no te preocupes demasiado se trata de acoplar las fechas de algunas personas, lo que te obligará a hacer algunas llamadas.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Puedes situarte al borde del ataque de nervios, porque será un día complicado con tu pareja o familia, y además sufrirás muchos vaivenes en tu entorno laboral; no obstante, gozarás del apoyo inestimable de algún compañero, que te sacará del lío.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). No te traerá a cuenta entrar en confrontación con amigos o compañeros porque las jugadas no serán limpias y acabarás enredados en juegos de mentiras que no te llevarán a ningún lugar agradable.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Te gustará innovar en el trabajo; te vas a sentir muy creativo realizando todas las tareas habituales y en particular, todo lo relacionado con viajes. Trata de no descuidar a la familia, especialmente si tienes hijos. Tendrás que emplearte a fondo con ellos.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tienes pendiente algunas citas médicas que has ido retrasando por diversas causas, y corres el riesgo de olvidar alguna importante, ahora que llegan tiempos de vacaciones y demás. No lo dejes mucho tiempo.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Cuestiones familiares de orden jurídico o de gestiones bancarias te mantendrán muy ocupado durante todo el día; aunque te aburren los temas burocráticos deberás asumir la responsabilidad, ya que se tratará de algo completamente imprevisto.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). El físico te importa cada vez más y vas a emplear mucho tiempo en cuidarte tu imagen. Puedes mostrar incluso atractivos ocultos, y eso hará que los demás aprecien tu cambio. Excelente día para nuevas amistades que pueden desembocar en algo más.