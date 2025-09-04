Horóscopo de hoy, 4 de septiembre: predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Jornada de mucho trabajo que pondrá a prueba tu capacidad de organización. Actúa con cautela y estudia detenidamente cada movimiento ya que pueden estar haciendote una prueba para lograr un ascenso.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Una sonrisa siempre es buena tarjeta de presentación ante los demás, y hoy estarás muy proclive a las relaciones públicas; si tu trabajo se basa en eso, tendrás el éxito asegurado, aunque la sorpresa puede venir por el lado del amor.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Si te surge un viaje inesperado a causa del trabajo, deberás evitar los riesgos innecesarios y extremar las precauciones si utiliza el automóvil para los desplazamientos. Descansa las horas necesarias y cuida la alimentación.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). No dejes que sean los demás los que te vayan indicando siempre lo que tienes que hacer. Ya eres lo suficientemente maduro, y tu timidez no puede terminar por abocarte a la indiferencia en tus propias decisiones.
LEO (23 julio - 22 agosto). Buenas perspectivas para todo lo relacionado con el dinero, los astros benefician los buenos acuerdos en negocios y transacciones, aunque los Géminis tendrán que cuidar su cartera y asesorarse bien si por medio existen bancos o financieros.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Los aspectos más materiales de una relación van a hacerse patentes hoy. No buscarás apoyo moral sino posesiones del otro que ahora ya son tuyas, sin que por ello te convertirás en un egoísta. Utilizarás las opiniones de otros para formar la tuya propia en torno a tu tema laboral.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Las historias tienden a repetirse y las personas no suelen cambiar radicalmente. Si un amigo del pasado con el que tuviste malas experiencias aparece de nuevo, pon tierra de por medio cuanto antes.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tendrás que echar mano de todos tus recursos y adaptarte a situaciones laborales en las que no te habías visto envuelto hasta ahora, por ejemplo acudir a reuniones que en principio están fuera de tu nivel. Aprenderás mucho.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Las cuestiones de salud se ponen un poco cuesta arriba para los Sagitario, que verán un tanto de caído su ánimo de cara a las festividades que se avecinan. Descubrirán, sin embargo, que hay gente que les aprecia mucho más de lo que aparenta.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Hoy podrías equivocarte y cometer más de un error. Mostrarás predisposición a solucionar todas las consecuencias de tus equivocaciones, pero en más de una ocasión, esto va a ser imposible. Te tocará ser humilde.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Si andas un poco apurado de dinero,Échale imaginación para sorprender a tu pareja, conseguirás hacer cosas que necesariamente no implican un gasto monetario y además saldrás de la rutina. Tus ideas serán muy bien recibidas.