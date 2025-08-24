Horóscopo de hoy, 24 de agosto: predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.
Tienes dudas en tu relación, los astros te recomiendan poner las cartas sobre la mesa y aclarar las dudas.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Las apetencias más culturales se apoderarán de tu tiempo libre, con la necesidad de visitar alguna exposición o lugar que te abra las perspectivas a otras formas de ver la vida. Si compartes estas experiencias con tu pareja, la relación se fortalecerá.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Llevas mucho tiempo esperando una buena noticia que te salve de la situación actual y estás casi a punto de rendirte ante la evidencia de que nunca se produce. Estos días algo va a cambiar, así que muy atento al correo o al teléfono.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tu potencial comunicativo está en estos días exaltado, a flor de piel. Necesitas hablar, expresarte, dar a conocer tus opiniones y conocer las de los demás. Si tu profesión está relacionada con las relaciones públicas, la comunicación o la escritura, todo irá sobre ruedas.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Podrías llevar a cabo esas técnicas de relajación que sabes que te funcionan. El ejercicio en general te irá muy bien para descargar tensiones y de paso conseguir rebajar algunos quilos o poner a punto las articulaciones.
LEO (23 julio - 22 agosto). Las redes sociales te han puesto en contacto últimamente con personas que parecen muy interesantes, y puede que traces planes en tu cabeza para acercarte a ellas. Tendrás que guardar las precauciones necesarias, déjate aconsejar.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tendrás que esforzarte para comunicarte mejor con tus amigos y demostrarles que les quieres, últimamente te has alejado de ellos en busca de tus propios intereses, sin darte cuenta de que pueden ser complementarios.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Las dudas en una relación íntima pueden hacer que se pudra hasta hacerla desaparecer. Así es que ten la verdad como divisa si no quieres seguir de fracaso en fracaso y tampoco aceptes de nadie medias verdades.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tu espíritu más materialista saldrá a la palestra para mostrarte muy interesado por posibilidades de negocio que oyes comentar a familiares y amigos, pero ten cuidado, tal vez no pises terreno firme.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tendrás que poner a punto de la noche a la mañana todos tus recursos de conquista, porque recibirás señales positivas donde hasta ahora sólo notabas indiferencia. Las cosas cambian, y este puede ser tu gran momento.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Se abre un período de nuevas oportunidades y proyectos porque habrás sido capaz de dejar atrás las dificultades que han lastrado tu progresión últimamente. Es posible que necesites viajar para conseguirlo, pero encontrarás problemas para ello.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Las reuniones familiares serán hoy muy satisfactorias paras los nacidos bajo este singo, incluso se divertirán con las ocurrencias de algún familiar que no suele pasar por gracioso. Buen momento para hacer planes de futuro conjuntos.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). El diálogo es la mejor arma que pueden utilizar en estos momentos con tu pareja. Las cosas te irán mejor. Afrontar los problemas ahora, antes de que se hagan más grandes e irreversibles.