Horóscopo de hoy, 22 de agosto: predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.
Serás testigo de un acto injusto, pero esta vez tu conciencia no te permitirá callar, actuarás para poner todo en orden.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). La semana laboral llega casi a su fin de forma tranquila. La tensión desaparece y el trabajo quedará suspendido indefinidamente, incluso en el hogar, si tienes una pareja comprensiva. Si el clima acompaña, la armonía puede ser total.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Es sin duda tu mejor día de la semana. Te levantarás con la mente fresca, inquieta y activa. Buen momento para apostar de pleno por cualquier tipo de actividad relacionada con la cultura: música, arte, literatura.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tendrás que imponer un orden de prioridades a tus actividades si no quieres volverte loco. Tu familia, tu pareja y los compromisos con los amigos amenazan con estresarte también en fin de semana. Deberás decir no a alguien para poder disfrutar.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tu faceta más volcada a lo social puede saltar al primer plano de tu vida en estos momentos, posiblemente por el conocimiento de primera mano de algunas realidades en las que no habías pensado hasta ahora.
LEO (23 julio - 22 agosto). Se presenta a los Leo una excelente jornada para solucionar trámites legales, solicitar instancias o demás procedimientos administrativos; actuad con la máxima precaución para no dar por conocida la letra pequeña de los contratos.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). En las relaciones con tu pareja procura ser un poco más realista y no te dejes llevar por lo que consideras un amor perfecto. Los defectos saltan a la vista, pero debes ignorarlos si quieres seguir adelante. Aumentan tus posibilidades en el trabajo.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Los gastos te pueden traer de cabeza a estas alturas de mes, sobre todo si son imprevistos, en forma de averías en el automóvil o en la casa. Pensarás en hacer un pequeño fondo de ahorro para prevenir estos problemas.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Jornada muy marcada por las relaciones familiares, te gustará compartir tu ocio con los miembros de la familia y recuperar el tiempo perdido con trabajo y negocios. Aprovecha la relajación mental para aclarar tus sentimientos hacia tu pareja.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Te llegarán claras posibilidades de mejora personal, con proyectos para este final de año que te resultarán muy beneficiosos, pero no dejes nada al azar, debes trabajarte todos los detalles para que salgan como tú deseas.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Aunque veas ahora el horizonte muy negro, piensa que tienes capacidad para salir adelante de una situación que tú estás haciendo morbosa. Procura pensar en otras cosas y ser más optimista. Ten cuidado con las corrientes de aire.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tus compañeros adaptarán actitudes hostiles si no eres capaz de moderar tu carácter dominante. Sobre todo, si necesitas de la colaboración de los demás para tu éxito, tendrás que abrir puertas a la comunicación.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Necesitarás salir en defensa de algún amigo o compañero de trabajo al que vilipendian de la forma más descarada en tu presencia. Aunque su actitud haya sido errónea, tu conciencia que impedirá quedarte al margen.