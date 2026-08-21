  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Horóscopo de hoy, 21 de agosto, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.

  • Actualizado: 21 de agosto de 2026 a las 00:00 -
  • Agencia EFE
Horóscopo de hoy, 21 de agosto, predicciones de cada signo zodiacal
1 de 13

Las dudas sentimentales no pueden quedarse para siempre. Explora las alternativas.

 Fotos Shutterstock
Horóscopo de hoy, 21 de agosto, predicciones de cada signo zodiacal
2 de 13

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). No le des tanta importancia al trabajo, hay seguridad en tu entorno, especialmente contigo. Intenta no caer en corrillos y comentarios sobre una situación laboral que no va contigo.

Horóscopo de hoy, 21 de agosto, predicciones de cada signo zodiacal
3 de 13

TAURO (21 abril - 20 mayo). Si no tienes cuidado, el exceso de responsabilidades puede acabar pasándote factura. En cualquier caso, y, por si te sirve de consuelo, debes saber que el esfuerzo de ahora acabará mereciendo la pena, especialmente en términos profesionales.

Horóscopo de hoy, 21 de agosto, predicciones de cada signo zodiacal
4 de 13

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Recibirás una gratificación en el trabajo por unas tareas extra que has realizado con éxito. Aunque no estás en tu mejor momento personal, puede aparecer alguien que sepa ver en ti lo que realmente crees esconder. No quieras salirte con la tuya a toda costa.

Horóscopo de hoy, 21 de agosto, predicciones de cada signo zodiacal
5 de 13

CÁNCER (22 junio - 22 julio). La ilusión por algún proyecto se verá gratificada por buenas noticias. Algún pequeño problema de salud podría apartarte de tus obligaciones, pero no te preocupes porque no llegará a mayores.

Horóscopo de hoy, 21 de agosto, predicciones de cada signo zodiacal
6 de 13

LEO (23 julio - 22 agosto). El trabajo te empieza a estresar y tendrás que afrontar la idea de un descanso o unas vacaciones cortas. Procura desconectar durante un tiempo para volver con fuerza y hacer lo que más te gusta. Olvida las obligaciones.

Horóscopo de hoy, 21 de agosto, predicciones de cada signo zodiacal
7 de 13

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Las causas del desafecto que últimamente observas en tu pareja deberías buscarlas en tu propia persona. Seguro que necesita más atención y más mimos, siente que cada vez se aleja más de ti y que la cosa puede ponerse difícil.

Horóscopo de hoy, 21 de agosto, predicciones de cada signo zodiacal
8 de 13

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Aunque tu empleo es rutinario y aburrido, canaliza tu energía hacia otras actividades más creativas. Te mostrarás muy paciente en el entorno familiar y tratarás de contar cosas hasta ahora privadas. No te desalientes ante una negativa que no esperas.

Horóscopo de hoy, 21 de agosto, predicciones de cada signo zodiacal
9 de 13

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Las dificultades que podrían surgirte hoy en el trabajo te harán dudar de tu capacidad para el mismo, a pesar de estar suficientemente acreditado. Tu pareja en casa te ayudará a elevar tu autoestima a niveles aceptables.

Horóscopo de hoy, 21 de agosto, predicciones de cada signo zodiacal
10 de 13

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Si has aumentado unos kilos de peso, es el momento de tomárselo en serio y dedicarse concienzudamente a una alimentación sana. Olvida las dietas "milagro" y conseguirás además mejores niveles de salud.

Horóscopo de hoy, 21 de agosto, predicciones de cada signo zodiacal
11 de 13

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Impedirás que nadie a tu alrededor toque tus cosas. Te mostrarás tremendamente celoso de tus posesiones, sin ningún espíritu generoso. Esta actitud podría perjudicarte en el trabajo, donde en estos días la cooperación y el desapego serán importantes.

Horóscopo de hoy, 21 de agosto, predicciones de cada signo zodiacal
12 de 13

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Pon todo tu ingenio en los detalles y verás cómo tarde o temprano las cosas se arreglan de manera muy positiva para tu vida sentimental. Te esperan buenas noticias que tendrás que digerir con calma, ya que podrían cambiarte la vida.

Horóscopo de hoy, 21 de agosto, predicciones de cada signo zodiacal
13 de 13

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Has frenado una relación sentimental que parecía ir bien, y ahora que ha pasado algún tiempo, te das cuenta de las consecuencias. Si tanto te asusta la soledad, podías pensarlo mejor la próxima vez, además de preguntarte a ti mismo algunas cosas.

Cargar más fotos