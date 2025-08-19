Horóscopo de hoy, 19 de agosto: predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.
Aférrate a los amigos que sabes son auténticos, entras en un periodo de reflexión y necesitarás buenos consejos.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tendrás que controlar tu ambición si quieres mantener tu puesto de trabajo. Evita los enfrentamientos y no eches un pulso a los que están por encima de ti. En lo sentimental, alcanzarás momentos muy románticos con la persona amada.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Los problemas de salud pueden crearte sobre todo un bajón anímico si se trata de personas que conviven contigo o tienes cerca por cuestiones laborales, pero tendrás que ayudar en lo que puedas y dejar que las cosas sigan su curso, que no tiene por qué ser negativo.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Si estas soltero o libre, sin compromisos que te aten a los demás, puedes tomar esa decisión tan importante para tu futuro. Recibirás un mensaje muy personal y revelador. En general para los Cáncer, día de noticias que pueden traer cambios sustanciales.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Llamarás poderosamente la atención de los que tienes alrededor por tu imagen. Te mostrarás exuberante, con chispa y un atractivo poco habitual. Te darás cuenta de ello y lo aprovecharás para temas laborales o económicos.
LEO (23 julio - 22 agosto). Un pequeño desajuste de la salud puede darte que pensar en estos momentos. Dedica el fin de semana a intentar cuidarte comenzando por la alimentación y siguiendo por un poco de ejercicio moderado. Poco a poco tomarás el ritmo.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Dinamismo en los asuntos del hogar. Encontrarás relativamente fácil enfrentarte a esas tareas que tanto has odiado en otras ocasiones, posiblemente porque cuentes con ayuda. La música y el buen humor ayudarán mucho.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Las relaciones de amistad potenciarán en estos momentos los aspectos más creativos de tu personalidad y tus aficiones. Es probable que acabes enredado en algún proyecto artístico. No te cortes, puedes ofrecer más de lo que crees en ese terreno.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Nuevos aspectos de tu vida profesional necesitarán de ti una adaptación rápida en cuanto a conocimientos y necesidades de disponibilidad que pueden afectar a tu vida personal. Si no tienes pareja, es el momento de darlo todo.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Podrías sentir una fuerte atracción por una persona que conocerás durante tu tiempo libre, y lo cierto es que será un sentimiento recíproco. Todo se complica si tienes pareja: tendrás que elegir entre la estabilidad y el deseo de novedades.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). La responsabilidad de un menor o de un mayor cae sobre tus espaldas de forma repentina, aunque sólo será temporal. Si no se trata de la primera vez, tal vez debas a empezar a repartir responsabilidades entre la familia.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Serás hoy el afortunado del zodíaco y sabrás aprovecharlo. Te perseguirá la buena suerte y la protección, sobre todo en las cuestiones de negocios. No te fíes tanto de ello, sin embargo, en las cuestiones personales, los sentimientos entran a jugar un papel importante.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Las relaciones sentimentales pueden sufrir un mal momento en estos días. Los nervios ante los nuevos retos a que te enfrentas en el curso harán de un cóctel que explotará al menor tropezón. Mal día para hacer favores.