Horóscopo de hoy, 18 de abril, predicciones de cada signo zodiacal

El horóscopo de hoy sábado 18 de abril trae novedades inquietantes y positivas. Amor, salud y trabajo: en cada área habrá noticias.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Te sentirás emocionalmente más estable y concentrado en las cosas que necesitas hacer. Sácale provecho al fin de semana, atendiendo las tareas que tengas pendientes y concediéndote algún tiempo para pasarlo junto a tus seres queridos.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Debes cuidar más lo que comes y bebes en los días festivos, cuando todo parece resultar de color de rosa, y ahora pagas las consecuencias con molestias estomacales. Una dieta adecuada durante unos días te devolverá a la normalidad.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Planearás un día perfecto en lo sentimental, cumpliendo con todos los detalles para la ocasión y alguno más, pero no te pases en el empeño, porque el estrés puede dejarte fuera de combate, sin fuerzas para lo verdaderamente importante.
LEO (23 julio - 22 agosto). Se presenta un día excelente para las oportunidades sentimentales. Si buscas con quién compartir tu vida, hoy tendrás la ocasión de conocer gente interesante, aunque tampoco esperes un flechazo. Necesitarás algo de tiempo.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Buen día para sacar de tu cabeza las cavilaciones recurrentes sobre el trabajo y el dinero. Lo ideal sería relajarte mediante paseos al aire libre, en buena compañía y, a ser posible, rematados con una comida agradable.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Hoy tienes que enfrentarte a la apatía con la que va a levantarse tu pareja. Tú tienes fuerza para los dos, pero te va a costar transmitirle tu optimismo. Si tu pareja es un Géminis procura no reprocharle sus continuos cambios de humor, puede ser mucho peor.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). A partir de ahora, contarás con el favor de los astros para convertir en dinero tus iniciativas de negocios; si eres estudiante o trabajas en casa, surgirán fórmulas para ingresos sustanciosos, porque Marte está favoreciendo una evolución positiva en ese terreno.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Las relaciones con tu media naranja están a punto de entrar en una fase de turbulencia. Un detalle romántico debería ponerla otra vez en su sitio, salvo que tengas pendiente de solucionar alguna cuestión puntual. Entonces lo mejor será hablar.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Recibirás algún tipo de invitación que, por desgracia, es muy posible que te veas obligado a rechazar. Otro tipo de obligaciones requerirán de tu atención. No te preocupes: en breve podrás compensar a la persona con la que no has podido cumplir.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Puede que el amor haya salido de tu vida, pero necesitarás fijar una serie de valores en los que asentar tu día a día. En ese empeño puede que te acompañe alguien, pero si estás soltero, lo más probable es que prefieras la soledad.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tus pequeños malestares físicos desaparecen como por encanto en esta jornada, en la que volverás a tomar impulso para actividades más físicas, en contacto con la Naturaleza, en un fin de semana en el que se te abrirán muchas opciones en este sentido.