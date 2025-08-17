Horóscopo de hoy, 17 de agosto: predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.
No dudes en pedir ayuda cuando sientas que no puedes con todo, no te ahogues en un vaso de agua.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Respirarás tranquilo porque recibirás las mejores noticias relacionadas con un asunto de salud. En lo profesional, necesitarás la ayuda de algún colaborador y disfrutarás trabajando en equipo. Inquietudes en el terreno amoroso.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Sigues siendo un gran apoyo para tus amigos, por tu capacidad de análisis y también de ayuda cuando es necesaria, pero si no estás tranquilo con lo que te parecen abusos de algunas personas, tendrás que cortar por lo sano.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tu gran fuerza de voluntad te permitirá poner punto y final a un trabajo que llevabas mucho tiempo atrasado. Ello no evitará que puedas disfrutar del día en compañía de tus amigos. No seas demasiado impulsivo en tus relaciones románticas, o verás cuentos de hadas donde no los hay.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Jornada de tranquilidad en el plano sentimental que te dará un respiro para dedicarte por completo a la familia y a los amigos. Te gustará compartir tu tiempo libre y mostrarte ante ellos con la serenidad que tanto echabas de menos.
LEO (23 julio - 22 agosto). Algo torcerá la situación en las relaciones sociales, tanto en el trabajo como con los amigos, discusiones en torno a temas polémicos pueden ir más allá de lo debido. Si no puedes razonar con el otro, será mejor que te des media vuelta y te vayas.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). La satisfacción por los brotes verdes que comienzan a observarse ahora en tu vida te instalarán en la determinación de seguir el camino elegido, sin hacer caso de las opiniones de los agoreros que solo ven lo negativa. El balance será favorable a tus intereses.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). El amor va a fortalecerse. Si tienes una relación estable es muy probable que el día de hoy quede marcado como punto de inflexión en la misma. Si no la tienes, tienes muchas posibilidades de encontrarla, o, al menos, de iniciar los contactos para ello.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tu mente te llevará a buscar la emoción y la aventura, pero no es el día más adecuado para ello. Tu organismo necesita descanso y tu mente tranquilidad, así que busca la calma y el sosiego. La charla con tu pareja puede ser una buena solución.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tal vez te hayas acostumbrado al conflicto en los últimos tiempos, pero en ocasiones las cosas son más sencillas de lo que parecen; si te ha llegado el tiempo de la estabilidad sentimental, deberás aprender a disfrutar de ese estado sin darle tantas vueltas.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tendrás que empezar a dilucidar si tus problemas de salud están directamente relacionados con tu situación laboral, ya que los nervios se acumulan y estás a un paso del estrés. Cambia las condiciones y cambiará la patología.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Deberás afrontar las pruebas que te surjan en estos momentos y no agobiarte por ellas, tomarlas como algo complicado, pero solucionable, al fin y al cabo, y poner el punto de mira puesto en el futuro inmediato.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). La familia te agobiará con sus problemas, que se unirán a los tuyos más personales. Tendrás ganas de tirar la toalla, pero no lo hagas, vas a tener un golpe de suerte y todo se resolverá.