Horóscopo de hoy, 17 de abril, predicciones de cada signo zodiacal

¿Cómo estará su día? Los astros pueden alinearse y traer suerte a su vida. Esto predicen los signos zodiacales para hoy viernes 17 de abril del 2026.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Buen momento para todo lo relacionado con negocios inmobiliarios, compra de terrenos o alquileres. Si estás pensando en cambiar de casa, encontrarás lo que buscas, pero déjate aconsejar por tus familiares más expertos en el tema.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Deberías establecer unas prioridades muy claras, de forma que tus esfuerzos no se dispersen en cuestiones que realmente te dejarán pocos dividendos, sobre todo si en el envite te va tu futuro profesional. Es un terreno en el que no debes jugar.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Un encuentro familiar será la oportunidad que estabas esperando para recuperar unas relaciones que ya creías perdidas. En el plano profesional, surgirán problemas con tus jefes y tendrás que demostrar que tus ideas están a la altura de sus expectativas.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Es posible que te anuncien un viaje sorpresa, y tendrás que hacer lo imposible para poder acudir, porque será con las personas que más te puede apetecer compartir tu tiempo en este momento. Tendrás la ayuda de la familia para hacerlo.
LEO (23 julio - 22 agosto). Un giro en tu situación laboral podría situarte en breve como igual de las personas que antes te ordenaban. No debes renunciar a tus principios y sí dejar claro cuanto antes en qué cosas no estás dispuesto a colaborar.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Pasas por un buen momento intelectual, tendrás ideas brillantes que despertarán admiración y por qué no, envidias en tu entorno. El orden volverá a poner las cosas en su sitio, y acabarán las guerras y odios que se han creado.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Cuídate de compartir sentimientos con un amigo de tu entorno que te traicionará si no pones remedio. Si quieres que tus intimidades no lleguen a terceras personas, tendrás que actuar con más discreción y no confiarte a nadie en esta jornada.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tras los altibajos sentimentales de las últimas fechas, te toca ahora disfrutar de una estabilidad bien ganada a golpe de negociación. La armonía con tu pareja te hará plantearte incluso nuevos compromisos en los que ni habías pensado.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Si te interesa mantener esa amistad que estás a punto de perder, tendrás que ser tu quien dé el siguiente paso, pese a que también hayas dado el anterior. Hay personas que posiblemente te echen de menos, pero no se den cuenta hasta que les llamas.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Te encuentras en un momento de búsqueda, y eso puede desorientar tus esfuerzos sobre las cosas que realmente te pueden salvar en el día a día. Algunos amigos te darán pistas y ayuda para que no te pierdas demasiado.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). El amor ha ido tomando cada vez más relevancia en la vida de los Acuario, dominados por el influjo de Saturno y por tanto con la necesidad de afrontar una etapa de responsabilidades que se iniciará con los asuntos familiares y la vida íntima.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). La situación sentimental tendrá momentos críticos por un viaje en el que tendrás la ocasión de conocer a alguien que te atraerá poderosamente. Puedes llegar a plantear cambios drásticos en este terreno, pero actuarás con honestidad.