Horóscopo de hoy, 15 de abril, predicciones de cada signo zodiacal

La paz, toma inmediata de decisiones, hacer ejercicio y el fortalecimiento de las relaciones profesionales son parte de las novedades que traen los astros para hoy mediante los signos zodiacales.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). El contacto con la Naturaleza y el aire libre puede proporcionarte la llave para alcanzar la paz y el descanso que llevas tiempo necesitando. Una pequeña escapada, un viaje de fin de semana, pueden cargarte las pilas para una buena temporada.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Si los problemas familiares te agobian, tal vez deberías comenzar a tomar decisiones, antes de que se produzca algún mal paso irresoluble. Un cambio de aires te vendría bien para observar los conflictos desde una óptica de mayor tranquilidad.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Aunque te convenga ponerte un poco en forma físicamente lo antes posible, no te precipites, porque es un tema que tienes aparcado hace tiempo y no es recomendable que empieces de buenas a primeras; déjate asesorar para evitar sustos.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). La salud puede jugarte una mala pasada, y comenzarás a pensar seriamente en cuidarte un poco más de lo que habitualmente haces, en especial si los análisis médicos están algo descompensados y has sobrepasado una edad en la que ya no recuperas como antes.
LEO (23 julio - 22 agosto). Andarás hoy más susceptible de lo normal. Es posible que un simple gesto o un comentario te hagan albergar sospechas sobre personas de tu entorno: no te fíes demasiado de tus deducciones, es más que probable que te estés equivocando.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Es probable que abordes una situación laboral diferente y tendrás que adaptarte poco a poco. Saldrás airoso, pero te costará porque no es fácil. Aunque tu economía no variará gran cosa, puedes recibir un ingreso extra.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Jornada especialmente indicada para el sosiego y la paz interior; te sentirás muy arropado por tu pareja, y necesitarás esconderte del resto del mundo. Para conseguirlo, lo mejor es que realices una escapada a un lugar escondido.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Puedes tener una jornada algo tensa en el trabajo debido sobre todo a una discusión con un compañero que se tomará mal unos comentarios tuyos. Quizá deberás medir un poco tus palabras y no dar consejos a quien no te los pide.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Nadie podrá contigo en esta jornada. Abordes el tema que abordes, te mostrarás seguro y llevarás tus planteamientos hasta límites insospechados. Es un buen momento para marcarte territorio si tienes problemas de compañerismo en el trabajo.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Día propicio para las buenas relaciones profesionales; si existe alguna aspereza que limar, hoy será el día indicado. En cuanto a tu dinero, no utilices la tarjeta de crédito tan alegremente, las consecuencias no se harán esperar.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Parece que no te importa nada lo que piensen los demás sobre la decisión que has tomado en cuanto a tu vida personal, pero la verdad es que te preocupará y mucho. Te verás forzado a compartir esa preocupación con la persona que tienes a tu lado.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Aprovecharás las circunstancias positivas que te rodearán al final de la jornada e intentarás aclarar tu situación afectiva, porque te habrán quedado muchos cabos sueltos de los últimos días. Si no tienes pareja, la familia te reclamará.