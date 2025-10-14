Horóscopo de hoy, 14 de octubre, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.
Sentirás la necesidad de sacar a alguien de tu vida de raíz. Aunque sentirás dolor, será la decisión correcta.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Necesitarás hoy una dosis extra de optimismo y positividad, porque algunas personas de tu entorno amenazan con arruinarte el día. Tienes que relativizar y darte algún pequeño premio a lo largo de la jornada para sobrevivir sin daños.
TAURO (21 abril - 20 mayo). De nada sirven los lamentos si no van acompañados de los actos. Si no puedes más en el trabajo, deja de dar la lata a los amigos y la familia y enfréntate a tus problemas, toma decisiones y sé consecuente con las mismas.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Si te dedicas a las artes plásticas o tienes inquietudes culturales en general, ahora es el momento de plasmar toda la creatividad que te genera la vida en estos días. No te hagas de rogar y ponte a ello si freno.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Deberás controlar tu ansia por adquirir cosas o hacerte con posesiones para las que aún no tienes presupuesto, porque aunque cuentes con buenas perspectivas, en realidad los ingresos tardarán un poco en llegar.
LEO (23 julio - 22 agosto). Ante ciertos éxitos personales, notarás la indiferencia, y en algunos casos la maledicencia, de algunos de tus compañeros de trabajo. Es hora de que selecciones tus compañías, porque realmente no tienes por qué llevarte bien con todo el mundo.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Te ves bastante bien físicamente en los últimos tiempos, y posiblemente preveas iniciarte en algún deporte, pero no estaría nada mal que primero te hagas un chequeo completo para evitar sorpresas.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Iniciarás una etapa muy positiva en lo profesional; van a surgir buenas oportunidades que esperabas y que sabrás aprovechar. En el plano sentimental, las cosas siguen funcionando bien, aunque sin sorpresas ni emociones.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tus inquietudes culturales te llevarán a visitar alguna exposición, al teatro o alguna actividad artística que te saque de la rutina en la que te has sumido a estas alturas de la semana. Seguro que sacas unas horas para ello si te lo propones.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). La independencia que tanto te gusta te puede ocasionar problemas por no ser bien entendida por tu pareja, que puede sentirse confundida; tendrás que encajar muy bien y rápidamente las piezas del puzzle para no perder ninguna de las dos cosas.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). No te enfades con tu pareja o con un ser querido porque haya estado ocultándote algo que te afecta. Creía estar actuando correctamente, para no darte más complicaciones. Aprovecha tu tiempo libre para dar un paseo y oxigenar la relación.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Rumores, cotilleos y maledicencias sobre terceras personas te distraerán de tus verdaderos intereses. No hagas fácil la tarea a quien te venga con estas cosas y déjale claro que no te interesa en absoluto.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Cambiarás tu habitual sentido práctico por cuestiones mucho más sentimentales a causa de un familiar o un amigo que te necesita de inmediato. Aprovecha un hecho tan altruista para reconsiderar tus relaciones emocionales.