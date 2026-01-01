Horóscopo de hoy, 1 de enero, predicciones de cada signo zodiacal

Si quieres barrer con lo que te afecta, empieza en casa. Lo que ajustes hoy te dará mayor estabilidad emocional que necesitas para este nuevo año.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). En estos días de nuevos propósitos, te preocupará sobre todo establecer qué es lo quieres hacer con tus sentimientos y sobre todo con quién necesitas elaborar planes de futuro. Tal vez tengas que tomar decisiones en ese sentido que serán contrarias a lo habitual en los últimos tiempos.
TAURO (21 abril - 20 mayo). El descanso te va ayudar a calmar los ánimos y a desprender tranquilidad y sosiego, algo que agradecerán los que conviven contigo. Buen día para el diálogo y para trazar planes conjuntos de cara al futuro inmediato.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Todo tiende a mejorar. Tanto económicamente como personalmente se producirán pequeños cambios pero que indican un movimiento positivo que tenderá a prolongarse. Tan sólo tendrás que vigilar tu salud, y no por una enfermedad sino por un sobreesfuerzo muscular importante.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Si no pones algo de tu parte, entrarás en un estado de aburrimiento con tu pareja; habrá que echarle más imaginación a tus citas. Una buena sugerencia sería reservar una habitación en una casita con encanto en un paraje romántico.
LEO (23 julio - 22 agosto). Entras en una fase de tu vida en la que disfrutas de una cierta estabilidad económica y sentimental, por eso mismo deberás prestar atención a nuevas amistades que pueden introducirte en mundos nuevos y atractivos.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tendrás que aplicarte el viejo dicho de “menos sana in corpore sano”, porque tu estabilidad emocional estará muy vinculada a tu fortaleza física, y para ello no dudes en asesorarte bien, porque será importante para ti en el nuevo año.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Ahora que esperas simplemente pasarlo bien con la familia, los motivos de preocupación pueden llegarte por el lado de las herencias o disputas patrimoniales. Alguien no estará satisfecho con lo que le corresponde y necesitaréis mucho diálogo.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Inmejorable momento para las relaciones de pareja o si no la tienes, para salir a conocer gente. Tu ritmo vital estás por las nubes, y debes aprovechar esta larga racha para divertirte a tope y sentirte vivo, que estos momentos no aparecen todos los días.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Facilidad para comunicarte con personas que están en estos momentos lejos de ti y que vienen a tu recuerdo. Los nuevos medios de comunicación te permitirán mantener el contacto de una forma fácil y sencilla.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Vivirás un día lleno de emociones y sorpresas. Estarás abierto a nuevas sensaciones a experiencias desconocidas siempre que puedas disfrutarlas en compañía. El peligro de sentirte atrapado por ellas no es relevante, eres consciente de hasta dónde puedes llegar.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Momento de armonía en todos los sentidos, también en el plano sentimental. Posees una buena capacidad para hablar y comunicarte con los demás, te sientes agradable y más sensible a las necesidades y sentimientos de quienes están a tu alrededor.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Se rebajan los problemas familiares y la relación recupera el buen tono de siempre. Aléjate de los compromisos que no te resulten apetecibles, quedarás mejor si pones una excusa, que asistiendo a algún evento que no te guste.