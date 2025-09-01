Horóscopo de hoy, 1 de septiembre: predicciones de cada signo zodiacal

Cuida de tu alimentación y descanso recomiendan los Astros para la mayoría de los signos esta semana.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Deberás mantener firmes tus principios ante los cantos de sirena de algunas personas que intentan llevarte por caminos que no son los adecuados, atajos hacia el objetivo de los que te podrás arrepentir.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Habrás acabado el fin de semana con la sensación de que te has enamorado de nuevo o puedes estar el camino de ello, pero especie de premonición hará que te intereses por conocer sobre ella por terceras personas.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Algunas personas de tu alrededor se dedican a desestabilizar el entorno más que a portar soluciones al os problemas y te tocará a ti poner freno a sus disparates. No deberá temblarte la mano, pese a las implicaciones personales que tienes con algunos.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). El ansia de aventura puede primar ahora en tu mente, pero necesitas resolver antes algunos aspectos de tu vida personal que te impiden ser completamente libre. En esa labor puede que encuentres personas que te hagan cambiar tus ideales.
LEO (23 julio - 22 agosto). Los desengaños sentimentales de los últimos tiempos amenazan con marcar tu semana, pero cuenta con que al centrarte en el trabajo o en los estudios podrás sacártelo de la cabeza y conseguir metas seguramente más relevantes vistas en perspectiva.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). El debate fuerte que tendrás hoy con tus personas más próximas seguramente tenga que ver con la legitimidad, con la posibilidad de que alguien se apropie de la capacidad de decidir por todos, y ahí tendrás que tirar de tu experiencia.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tendrás que deshacerte de algunos prejuicios sobre ciertas personas o prácticas asociadas a ellas para poder progresar en tu vida profesional. Es ocasiones es mejor abrir la mente para que entre aire fresco y oxigenar.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Una llamada o un mensaje de un viejo amigo al que dabas por perdido te alegrará el día, porque te recordará muy buenos viejos tiempos y se renovarán en ti ilusiones que creías perdidas. Nunca es tarde para ciertas cosas.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). La salud comenzará a tomar un signo ascendente tras unas jornadas de bajón que te puede haber afectado anímicamente. Cuida sobre todo tu alimentación y descanso para tener energía suficiente y llevar tu vida por donde quieres.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). En el trabajo podrán pedirte cosas que no están entre tus atribuciones y tendrás que medir bien hasta qué punto te interesa para aprender o para progresar en la empresa o pensar que se están aprovechando de ti.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Los fallos te parecerán irreparables si sólo los miras desde la óptica negativa con la que los afrontas en días pesimistas como el de hoy. Necesitas un pequeño empujón de alguien a quien tienes un gran cariño.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). El fin de semana te ha venido estupendamente, estás lleno de energía, de imaginación y creatividad, un estado ideal para mejorar en un ambiente laboral en el que habrá movimientos y grandes novedades a partir de ahora.