Horóscopo de hoy, 07 de octubre, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.

  • 07 de octubre de 2025 a las 06:42 -
  • Agencia EFE
Los astros te recomiendan no mezclar el trabajo con el amor. A largo plazo las relaciones de pareja en la oficina terminan muy mal.

 Fotos Shutterstock
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). En la mayoría de ocasiones, el mejor no es aquel que gana una batalla, sino el que sabe aguantar más tiempo. Esta máxima debes aplicarla hoy en tu entorno laboral. En casa tienes problemas económicos y un aviso que te va a hacer pasar un día complicado.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Los astros te van a ser sumamente favorables en el día de hoy para las relaciones personales. Tendrás encantos para dar y tomar, aunque si tienes pareja, ésta puede sentirse un poco abrumada, por no decir preocupada.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tus previsiones para la jornada pueden desbaratarse ante la posibilidad de tener síntomas de gripe o resfriado. Dolores de cabeza y quizás en otras zonas del cuerpo pueden hacerte pensar que se trata de algo más, pero no tienes que preocuparte.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). La administración de los ahorros será importante en estos días. Tendrás que solucionar papeleo complicado que no depende del todo de ti y que requiere más atención de la que quieres darle. El mal humor puede hacer aparición a lo largo de la tarde.
LEO (23 julio - 22 agosto). Tendrás la oportunidad en el día de hoy hablar largo y tendido con una persona a la que admiras desde hace tiempo en la distancia. Puede ser el principio de una gran amistad, aunque no deberías ir más allá de esa situación para no estropearla.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tu tenderá atención a centrarse casi exclusivamente en asuntos monetarios, porque tienes muchos regalos pendientes y tu presupuesto va menguando conforme pasa el mes. Te hará falta un poco de imaginación para salir del apuro.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tendrás algún disgustillo con un ser querido a causa de unas palabras poco afortunadas. No dejes pasar el tiempo y que se pudra el problema, porque acabará por oler mal. Afróntalo hoy mismo.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Puede que te levantes con mal pie y que este no sea tu verdadero carácter, pero hoy te mostrarás tremendamente celoso de tus posesiones, sin ningún espíritu generoso. Esta actitud podría perjudicarte en el trabajo, donde la cooperación será importante.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Los astros te aconsejan que mantengas separados los temas sentimentales o laborales, o te verás envuelto en una situación muy complicada por culpa de un compañero, aunque éste no actúe de mala fe.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). En el terreno de la salud te vas encontrando cada día mejor, pero tienes que seguir cuidando tu alimentación y sobre todo haciendo el ejercicio necesario para mantener la línea, aunque en el fin de semana te des algún pequeño capricho.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Jornada profesional algo revuelta por la falta de respuesta de los superiores a vuestras solicitudes de mejora. Aflorarán más que nunca tus cualidades: intuición, abnegación,paciencia... Estos valores serán tu mejor baza para afrontar esta y todas las crisis.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Puede que te encuentres un poco débil básicamente, pero con gran capacidad para el esfuerzo intelectual, como si toda la energía se concentrara en tu mente. Será un momento excelente para el estudio y la investigación.
