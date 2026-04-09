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Horóscopo de hoy, 9 de abril, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos

  • Actualizado: 09 de abril de 2026 a las 07:14 -
  • Agencia EFE
Horóscopo de hoy, 9 de abril, predicciones de cada signo zodiacal
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Sé un poco más ambicioso. Este es el mejor momento de tu vida para serlo.

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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). En general, se presenta una buena temporada para la economía de los Aries, muy favorable para los negocios, el comercio y la inspiración, todo lo cual puede traducirse en el aumento de la cuenta corriente.

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TAURO (21 abril - 20 mayo). El terreno de los sentimientos gana posiciones en tu vida en esta jornada; si tienes hijos, necesitarán de una atención extra y compresión para sus cosas, y además los amigos se distanciarán por rencillas recientes.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Los nativos de este signo más proclives a los aspectos espirituales llegarán a un estado de bienestar en el que busquen algo más que la simple bonanza material, y no es descartable el acceso a creencias o religiones que parecían lejanas.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tendrás que aprender a tomarte a rajatabla, como si fuera una medicina, los períodos de descanso que te corresponden y cuando te corresponden, aunque solo sea para darte un paseo, despejar las mentes y mover un poco las articulaciones.

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LEO (23 julio - 22 agosto). Estarás muy centrado e ilusionado en realizar actividades que te gustan; te apetecerá luchar por tus sueños y objetivos. Si te muestras como eres, siendo tú mismo, conseguirás todo lo que te propongas. No descuides tu dieta.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Te tocará recapitular, hacer repaso de situaciones que hayan podido molestar a tu pareja este fin de semana para evitarlas en el futuro, porque su actitud de prevención hacia ti no es caprichosa.

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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Las cuestiones laborales se presentan prometedoras y con éxito, hagas lo que hagas y tomes las decisiones que tomes, pero deberías prestar mucha atención a los compañeros envidiosos que pueden buscar tus puntos flacos.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tus asuntos familiares cobran especial importancia en estos días, especialmente aquellos que tienen que ver con tus padres o parientes de más edad. Probablemente los asuntos de salud se compliquen de forma puntual.

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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Te levantarás hoy fresco como una lechuga, con las ideas muy claras sobre cómo conducir tus asuntos en estos momentos, pero las llamadas telefónicas que recibas no harán más que confundirte. Lo mejor es que no te dejes influir por nadie.

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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Han pasado los días en que la comida podía estar asociada con algún problema de ansiedad, las medidas que has tomado dieron sus frutos y la masa ha pasado a ser un placer manejable; la única prevención sobre la salud será la de tener un peso adecuado.

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ACUARIO (22 enero - 21 febrero). La estabilidad en el terreno laboral que has conseguido, con mucho entendimiento con tus compañeros y escasos altibajos en la intensidad laboral, no debe frenarte para ir hacia metas superiores. Sé un poco más ambicioso.

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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tendrás hoy la oportunidad de sincerarte en el terreno del amor. Es mejor dejar de jugar con los sentimientos y ser muy claro, evitando hacer sufrir a quien te quiere bien. Si no tienes clara tu relación, puede ser el momento de dejarla.

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