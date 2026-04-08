Christian Nodal: "Ángela es la persona que me ha enseñado cómo es el amor"

El artista también describió momentos cotidianos junto a Ángela, mencionando actividades simples como ver videos en plataformas digitales: “Estoy con mi esposa viendo TikToks, ¿no? Y lo vemos juntos en su celular y está viendo... vemos videos que nos entretienen. Y yo siempre me quedo en los comerciales y le regaño porque le pasa. No, yo: ‘No, espérate, ¿pero qué es eso?’ Yo me engancho con todo lo que sea. Siento como que soy muy básico. No, no podría dar un buen contenido”.