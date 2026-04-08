Christian Nodal: "Ángela es la persona que me ha enseñado cómo es el amor"

Durante su reciente viaje a República Dominicana, Christian Nodal dio una entrevista en la que habló sibre su esposa, la también cantante, Ángela Aguilar. El artista mexicano, quien se presentó el sábado 4 de abril en el emblemático escenario de Altos de Chavón como parte de su gira Pa’l Cora Tour, y en este proyecto lo acompañó Aguilar.
Antes de subir al escenario, Nodal concedió una entrevista en la que abordó su vida privada y la influencia de Ángela Aguilar.
“Ángela para mí, le hace todo el honor a su nombre. Para mí es un ángel. Siento que, que me ha salvado en, en tantos aspectos de la vida. Es la persona que me ha enseñado realmente cómo es el amor, ¿sabes? Es la única persona que no me ha pedido nada a cambio y me ha entregado todo”, declaró el cantautor.
Durante la entrevista también le preguntaron sobre la posibilidad de protagonizar un reality show, a lo que cantante respondió: “Dios guarde ese momento”, descartando cualquier intención de exponer su intimidad. “Las especulaciones llegan suficientemente lejos como para que conozcan mi vida íntima y privada. Y, de verdad, creo que no soy tan interesante, ¿sabes?”, agregó.
El artista también describió momentos cotidianos junto a Ángela, mencionando actividades simples como ver videos en plataformas digitales: “Estoy con mi esposa viendo TikToks, ¿no? Y lo vemos juntos en su celular y está viendo... vemos videos que nos entretienen. Y yo siempre me quedo en los comerciales y le regaño porque le pasa. No, yo: ‘No, espérate, ¿pero qué es eso?’ Yo me engancho con todo lo que sea. Siento como que soy muy básico. No, no podría dar un buen contenido”.
Durante el concierto en Altos de Chavón, el recibimiento del público dominicano fue otro de los temas destacados. En este sentido, el artista mexicano manifestó su agradecimiento al pueblo dominicano.
“Sí me han hecho sentir como un niño lindo de aquí, porque desde los dos shows que he tenido por acá han sido una locura. Es hermoso la reacción del público, cómo corean, cómo disfrutan un show, cómo toman también”. El evento reunió a cientos de seguidores y reforzó la conexión del cantante con la audiencia de la región.
Desde los inicios de su relación, Ángela Aguilar y Christian Nodal han recibidos muchas críticas. Esto debido a que el cantante estaba en una relación con la artista argentina Cazzu, con quien procreó a una niña.
Y es que el mismo Nodal explicó en una entrevista con Adela Micha que a los pocos días de terminar con Cazzu, se reencontró con Ángela, a quien ya había conocido años atrás gracias a una colaboración musical.
Pese a las críticas y ataques en redes sociales, Nodal y Ángela han demostrado que su amor es más fuerte.