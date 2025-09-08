Horóscopo de hoy, 8 de septiembre: predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.
Es buen momento para reducir los gastos familiares para estabilizar la econonomía futura.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Los tiempos se presentan difíciles en el terreno profesional, aunque no debes desistir y sacar más fuerzas para luchar. Puedes recibir un legado familiar, que te dará un pequeño respiro de alivio. En el amor se impone un periodo de relajación.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Tendrás que estar muy atento para no dejar pasar una buena oportunidad profesional que estabas esperando; puedes conseguir tus propósitos antes de lo que pensabas. En el plano sentimental, querrás clarificar tus ideas.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Sigues dentro de una etapa de cambios, de amplitud de miras que te podría llevar a replantearte tu estilo de vida, tus apetencias profesionales e incluso tu estatus familiar. Presta atención para aprovechar las posibilidades que se abran.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). El amor puede haber prendido en tu corazón en el fin de semana, si es que estabas libre, pero en cualquier caso notarás un cambio gradual en tus relaciones sentimentales que te harán pensar también en cambios de vida de calado.
LEO (23 julio - 22 agosto). Las condiciones financieras de la familia pueden haber cambiado sustancialmente de un tiempo a esta parte, por lo que decidirás tomar medidas. Los gastos familiares como tal deban reducirse, y tú serás el primero en dar ejemplo de ello.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Las cuestiones personales acabarán afectando a tu trabajo si no acabas con esas interferencias, y solo te faltaba tener que buscar un nuevo empleo, así que céntrate y procura aparcar tus problemas o tus deseos para el momento adecuado.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Si pasas demasiadas horas sentado en el trabajo o al volante de un automóvil, más temprano que tarde necesitarás tomar algunas medidas de prevención de cara a la salud de tu espalda. Hazlo cuanto antes, aunque te creas aún joven para ese tipo de problemas.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Probablemente alguien cercano te pida cuentas sobre una actitud que pudiera parecer poco generosa de tu parte. Deberás darle alguna explicación sobre tu disponibilidad de dinero, pero sobre todo en qué piensas que hay que gastarlo.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Llegan cambios en aspectos de tu trabajo que pueden traerte nuevas funciones, con moderados aumentos de sueldo y eventuales traslados. Será una buena plataforma si no te conformas con poco y quieres subir más alto.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Facilidades para conocer a personas con las que puedes avanzar en tus intereses más inmediatos en el terreno el profesional. Es un buen momento para hacerte valorar en el trabajo, poner tus cartas encima de la mesa y hasta lanzar un envite decisivo.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Necesitarás unas horas de tiempo libre para tener un contacto con la Naturaleza, ya sea en la montaña o en la costa: el cuerpo te lo está pidiendo hace tiempo y lo cierto es que volverás a casa como nuevo, sin tensiones.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). El sentimiento de la solidaridad volverá a ti después de unos días de inmersión en tus propios problemas. Además de apoyar las grandes causas, mira a tu alrededor, porque alguien cerca de ti necesitará de tu ayuda.